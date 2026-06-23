7 Trials делает ставку на корейскую мифологию: авторы The Devil Within анонсировали кооперативный роглайт-экшен

Студия Newcore Games, известная по The Devil Within: Satgat, представила свой новый проект — 7 Trials. Игра разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series и PC и предложит смесь динамичного экшена, элементов roguelite и кооператива на четырёх игроков.

События 7 Trials разворачиваются в необычном мире, где граница между жизнью и смертью оказалась разрушена. Игрокам предстоит взять на себя роль временного Жнеца по имени Йеоби и отправиться в искажённую академию «Сечхон», превратившуюся в загадочное пограничное царство между двумя мирами. По сюжету героям необходимо раскрыть тайны семи заблудших душ и выяснить происхождение происходящих аномалий.

Одной из ключевых особенностей проекта станет система развития «Троица». Она объединяет заклинания, модификаторы способностей и особые карты синергии, позволяя создавать уникальные боевые стили и экспериментировать со сборками персонажа. Разработчики обещают, что каждый забег будет отличаться благодаря случайным элементам и широким возможностям настройки.

Отдельный акцент сделан на корейской мифологии загробного мира. По словам игрового директора Мандже Ли, команда стремилась не только создать зрелищный экшен, но и познакомить мировую аудиторию с культурными мотивами, которые редко встречаются в играх подобного жанра.

Также в 7 Trials появится полноценный кооператив для четырёх игроков. Пользователи смогут объединять способности, создавать совместные комбинации и проходить наиболее сложные испытания вместе. Дата выхода проекта пока не объявлена, однако анонс уже показывает, что Newcore Games намерена развить идеи The Devil Within и предложить более масштабное приключение с упором на атмосферу, командную игру и необычный мифологический сеттинг.