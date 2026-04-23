Классика возвращается с новым лицом: ремейк The 7th Guest выйдет уже 4 июня

Издатель Vertigo Games и студия Exkee объявили дату выхода ремейка The 7th Guest — игра появится 4 июня на PlayStation 5, Xbox Series и PC, а позже доберётся до Switch и Switch 2.

Речь идёт о переосмыслении культового мистического квеста, который в своё время запомнился атмосферой и необычной подачей. История остаётся прежней: группа гостей оказывается в мрачном особняке Генри Стауфа, где за загадками скрывается куда более зловещая тайна.

Главное отличие ремейка — в подаче. Разработчики сделали ставку на современное «объёмное» видео и полноценные 3D-сцены с актёрами, что должно усилить эффект присутствия. Такой подход выглядит как попытка обновить устаревший формат оригинала, но при этом сохранить его театральную атмосферу.

Головоломки также переработаны: они стали сложнее и глубже интегрированы в сюжет. Это важный момент, поскольку именно задачи были сердцем оригинальной игры. В то же время есть риск, что баланс окажется слишком смещён в сторону сложности — классические квесты часто грешили этим.

В итоге The 7th Guest возвращается не просто как ностальгический проект, а как попытка адаптировать старую формулу под современные ожидания. И если ремейку удастся сохранить атмосферу, не отпугнув новичков, он вполне может занять нишу редких сегодня «интеллектуальных» хоррор-приключений.