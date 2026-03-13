Легендарный хоррор возвращается: анонсирован ремейк The 7th Guest Remake для современных платформ

Издатель Vertigo Games и студия Exkee официально анонсировали The 7th Guest Remake — обновлённую версию культовой приключенческой головоломки. Игра выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X and Series S, Nintendo Switch и ПК через Steam и Epic Games Store.

Сюжет переносит игроков в зловещий особняк таинственного производителя игрушек Генри Стауфа. В дом приглашены шесть гостей, однако вскоре становится ясно, что здесь происходит нечто зловещее. Над особняком нависает мрачная сила, а его обитатели оказываются втянутыми в опасную игру. Игрокам предстоит выяснить, кто же является седьмым гостем, какие цели преследует Стауф и кому удастся выбраться из этого кошмара.

Во время исследования особняка игроки будут решать всё более сложные головоломки и постепенно раскрывать тайны дома. Каждая комната скрывает новые загадки, а атмосфера напряжения усиливается благодаря скрипам половиц, мерцающему свету и постоянному ощущению опасности.

Ремейк предложит кинематографическое повествование с использованием объёмного видео: живые актёры будут появляться прямо в игровом пространстве в полноценном 3D. Также разработчики обещают полностью переработанные головоломки, обновлённую графику и динамическое окружение, где сам особняк может меняться и открывать новые тайные комнаты.