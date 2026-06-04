The 7th Guest вернулась: культовая головоломка получила современный ремейк с поддержкой VR

Ремейк классической головоломки The 7th Guest официально вышел на консолях и ПК, сопровождаясь релизным трейлером, который, честно говоря, выглядит как попытка заново вдохнуть жизнь в один из самых необычных хоррор-пазлов 90-х. И судя по показанному, разработчики действительно подошли к делу не формально.

Игроков снова отправляют в зловещий особняк Генри Штауфа, куда когда-то были приглашены шестеро гостей. Теперь это место выглядит куда современнее: обновлённая графика, переработанные головоломки и акцент на более глубокое погружение заметно отличают ремейк от оригинала, который в своё время во многом формировал жанр интерактивного повествования.

Отдельного внимания заслуживает поддержка технологий объёмного видео и VR-совместимости. Для проекта такого возраста это выглядит почти как попытка переизобрести сам формат игры — и, возможно, именно этого фанаты и ждали. Владельцы версии для PS VR2 получат ремейк бесплатно, и наоборот, что выглядит довольно щедрым решением по нынешним меркам индустрии.

В итоге ремейк ощущается не просто как ностальгический возврат, а как попытка доказать, что старые идеи могут работать и сегодня, если их правильно переосмыслить.