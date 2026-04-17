Тактический шутер '83 выходит в раннем доступе Steam уже 23 апреля

Blue Dot Games объявили, что многопользовательский шутер '83 официально стартует в раннем доступе Steam 23 апреля 2026 года. Анонс прозвучал в рамках презентации Galaxies Showcase, где также показали новый трейлер игры.

События проекта разворачиваются в альтернативной версии 1983 года, где холодная война между НАТО и странами Варшавского договора перерастает в полномасштабный конфликт в Европе. Игрокам предстоит выбрать сторону и участвовать в масштабных сражениях.

Ключевой особенностью игры станут бои формата 40 на 40 с участием пехоты, бронетехники и поддержкой огневых миссий. Матчи рассчитаны на 30–40 минут и делают акцент на командном взаимодействии, захвате точек и координации между отрядами.

Авторы подчеркивают, что '83 задумывается как более доступная альтернатива сложным милсимам: игра сохраняет реалистичную баллистику и поведение оружия, но при этом быстрее вводит игроков в бой и сокращает время ожидания.

Проект называют духовным наследником Rising Storm — над ним работают разработчики, ранее участвовавшие в создании этой серии и Red Orchestra.

Выход в ранний доступ станет лишь первым этапом развития игры: в день релиза команда планирует представить дорожную карту с дальнейшими обновлениями и развитием проекта.