Тактический шутер '83 выходит в раннем доступе Steam уже 23 апреля

Blue Dot Games объявили, что многопользовательский шутер '83 официально стартует в раннем доступе Steam 23 апреля 2026 года. Анонс прозвучал в рамках презентации Galaxies Showcase, где также показали новый трейлер игры.
События проекта разворачиваются в альтернативной версии 1983 года, где холодная война между НАТО и странами Варшавского договора перерастает в полномасштабный конфликт в Европе. Игрокам предстоит выбрать сторону и участвовать в масштабных сражениях.
Ключевой особенностью игры станут бои формата 40 на 40 с участием пехоты, бронетехники и поддержкой огневых миссий. Матчи рассчитаны на 30–40 минут и делают акцент на командном взаимодействии, захвате точек и координации между отрядами.
Авторы подчеркивают, что '83 задумывается как более доступная альтернатива сложным милсимам: игра сохраняет реалистичную баллистику и поведение оружия, но при этом быстрее вводит игроков в бой и сокращает время ожидания.
Проект называют духовным наследником Rising Storm — над ним работают разработчики, ранее участвовавшие в создании этой серии и Red Orchestra.
Выход в ранний доступ станет лишь первым этапом развития игры: в день релиза команда планирует представить дорожную карту с дальнейшими обновлениями и развитием проекта.
Они чистят банан не с того конца.
Так только игроков растеряют потому, что всем будет одинаково некомфортно от улетающих вникуда тикетов. В лучшем случае.
В худшем будет очередной симулятор выбивания дверей сломаной ногой.
Battlefield 4 был хорош тем, что хочешь - учиняй с автоматом каэсочку.
Хочешь - сычуй со снайперкой или миномётом.
Хочешь - раскидывай с мотоцикла аптечки.
Хочешь - угарай по авиации, по хардкору.
Хочешь - с паялом наперевес ломай игровую физику покатушками на броне.
Нет настроения воевать лично - кидайся дронами или сканерами и ставь фотоловушки.
Или вообще садись в командирское кресло и на "Операции "Взаперти" закидывай через крышу квадроциклы и ящики :)
Каждого игрока эта игра сама мягко выталкивала в комфортную именно для него нишу.
100% предсказуемая баллистика, дальномеры для снайперок, слегка искривлённый в сторону носимого бронебойного вооружения баланс и прочие нюансики типа, казалось бы, бессмысленных бонусов за выполнение тактических задач - они все "работали" на это.
Где это всё теперь?