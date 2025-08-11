Новый трейлер шутера '83, духовного преемника Rising Storm 2: Vietnam, демонстрирует масштабные сражения

Компания Blue Dot Games недавно выпустила новый трейлер '83, тактического шутера от первого лица с сражениями 40 на 40 игроков, действие которого происходит в альтернативном 1983 году, где Холодная война переросла в тотальное противостояние.

Это первый эпизод «Записей разработчиков», который позволяет игрокам заглянуть за кулисы разработки перед запуском в раннем доступе Steam, запланированным на конец этого года.

Считающаяся духовным преемником Rising Storm 2: Vietnam — игры, над которой работали многие сотрудники студии, — '83 исследует сценарий «что если?» , в котором Холодная война становится жаркой, и силы НАТО сражаются с войсками Варшавского договора в масштабных сражениях.

Сражения разворачиваются на обширных, реалистичных полях сражений, от укреплённых ферм в Германии до заснеженных фьордов в Норвегии. Оружие воспроизводит поведение своих реальных аналогов, включая баллистику, бронепробиваемость, отдачу и управляемость. Униформа, вооружение и техника достоверно отражают эпоху, обеспечивая аутентичность этого альтернативного видения истории.

Игра построена на концепции «доступного реализма»: всё максимально реалистично до тех пор, пока игровой процесс не станет утомительным — тогда разработчики делают шаг назад, чтобы сохранить увлекательность.

Бои длятся в среднем от 30 до 40 минут. Смерть означает ненадолго выбыть из строя, прежде чем вернуться в бой, но не стоит недооценивать этот штраф: несколько секунд бездействия могут изменить ход сражения.

Коммуникация и командная работа играют ключевую роль, поскольку командиры отрядов координируют стратегию и принимают важные решения. Каждая роль важна, будь то продвижение в качестве морского пехотинца или командование на поле боя. Цель — обеспечить напряжённый, захватывающий и максимально реиграбельный экшен.