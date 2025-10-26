В Steam проходит раздача симулятора диспетчера службы спасения 911 Operator

В Steam стартовала раздача симулятора диспетчера службы спасения 911 Operator. Это предложение ограничено по времени и действует до 29 октября. Просто добавьте игру в свою библиотеку. Игра останется в вашем аккаунте Steam навсегда.

В 911 Operator вы выступаете в роли диспетчера центра экстренной помощи, который должен молниеносно реагировать на входящие вызовы. Ваша задача — не просто отвечать на звонки! Вам также необходимо быстро реагировать на текущую ситуацию — иногда достаточно просто передать инструкции по оказанию первой помощи; в других случаях потребуется вызвать полицию, скорую или пожарную службу. Не забывайте, что на другом конце провода может оказаться кто угодно: отец умирающей дочери, непредсказуемый сапер или просто шутник.

Исследуйте десятки тысяч городов по всему миру. В режиме свободной игры вы можете выбрать любой город, и игра загрузит карту со всеми улицами, адресами и инфраструктурой экстренных служб. Попробуйте свои силы в режиме карьеры, где вас ждут шесть городов с уникальными событиями — переживите землетрясение в Сан-Франциско и защитите Вашингтон от бомбовых атак.