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9-Bit Armies: A Bit Too Far 2024 г.
Стратегия, RTS
0 0 оценок

Новая игра от создателей Command & Conquer Remastered представляет собой олдскульную стратегию

butcher69
Новости

На платформе Valve проходит фестиваль "Играм быть", в рамках которого мы можем поиграть в демоверсии сотен продуктов. Среди всего многообразия есть и 9-Bit Armies: A Bit Too Far от студии Petroglyph, ответственной за ремастер RTS Command & Conquer и The Great War: Western Front.

После выхода 9-Bit Armies: A Bit Too Far представит нам лучшее из стратегий в реальном времени (поклонники олдскульного подхода к этому типу игр должны быть особенно довольны). Имея армию, хорошо развитую базу и правильное управление, мы сможем доминировать над противниками на суше, море и в воздухе.

Всего разработчики предложат нам две кампании, каждая из которых будет состоять из тридцати миссий. Выполнять их можно будет в одиночку, с друзьями в кооперативном режиме или присоединившись к другим игрокам по сети.

Дебют этой RTS должен состояться в конце этого года, но точной даты выхода разработчики пока не называют. Пока что нам остается опробовать демоверсию, которая дает доступ к трем миссиям кампании против искусственного интеллекта игры.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
LogicDisciple

ох уже это майнкрафт поколение...

4
Twitch Stream Moments

Лучше бы 9 роту переиздание сделали

0
Эдик Писюкович

Что это за кал? Так сложно было сделать что-то околореалистичное..

0
Despot_Aspid

...Геймплейно игра сообразна внешнему виду. Мимо.

0
Кей Овальд

Чёт перебор с олдскульностью.

0