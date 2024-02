Новая игра от создателей Command & Conquer Remastered представляет собой олдскульную стратегию

На платформе Valve проходит фестиваль "Играм быть", в рамках которого мы можем поиграть в демоверсии сотен продуктов. Среди всего многообразия есть и 9-Bit Armies: A Bit Too Far от студии Petroglyph, ответственной за ремастер RTS Command & Conquer и The Great War: Western Front.

После выхода 9-Bit Armies: A Bit Too Far представит нам лучшее из стратегий в реальном времени (поклонники олдскульного подхода к этому типу игр должны быть особенно довольны). Имея армию, хорошо развитую базу и правильное управление, мы сможем доминировать над противниками на суше, море и в воздухе.

Всего разработчики предложат нам две кампании, каждая из которых будет состоять из тридцати миссий. Выполнять их можно будет в одиночку, с друзьями в кооперативном режиме или присоединившись к другим игрокам по сети.

Дебют этой RTS должен состояться в конце этого года, но точной даты выхода разработчики пока не называют. Пока что нам остается опробовать демоверсию, которая дает доступ к трем миссиям кампании против искусственного интеллекта игры.