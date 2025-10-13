9 Kings наконец-то оправдывает своё имя: в игру добавили девятого монарха - Короля Времени

Стратегическая roguelike 9 Kings, вышедшая в ранний доступ в начале года, сумела быстро завоевать внимание игроков. Её оригинальная концепция, объединяющая механику карточного строительства и развитие королевства, получила признание даже у тех, кто обычно скептически относится к подобным жанрам. Однако, несмотря на название, в игре до недавнего времени было лишь восемь правителей. Теперь, после последнего обновления, 9 Kings действительно стала игрой про девять королей.

Разработчик Sad Socket представил последнего монарха — Короля Времени, которого описывает как «многомерного джентльмена, путешествующего сквозь эпохи в поисках новых земель для завоевания». Этот персонаж стал своеобразным антагонистом Доктора Кто, способным манипулировать временем как в стратегическом плане, так и на поле боя.

Колода Короля Времени основана на временных искажениях: она поощряет игроков либо за молниеносное наступление, либо за вдумчивое, медленное развитие. Центральным элементом его стиля стала карта Портала, позволяющая возвращаться в прошлые игровые годы, сохраняя прогресс королевства. Это открывает уникальные возможности — например, повторно активировать дипломатические события, суммировать бонусы от построек и получать дополнительные указы.

Боевые способности нового короля не менее впечатляют. Карта «Адреналин» ускоряет сражения, а «Бастион» может буквально отбрасывать вражеские войска обратно во времени, заставляя их начинать бой заново. В итоге Король Времени становится самым экспериментальным и стратегически гибким правителем во всей игре.

Вместе с добавлением девятого монарха обновление принесло и другие изменения. Теперь игроки могут воспользоваться новым стартовым перком «Изгнанник», который позволяет исключить одного из девяти королей из следующего забега — на случай, если девять противников окажутся слишком многолюдной компанией. Также была переработана система сложности: лёгкие режимы стали чуть более требовательными, а сложные — менее зависимыми от случайности.

Разработчики добавили достижения Steam, провели балансные правки и устранили множество багов. Но самое важное — Sad Socket пообещали, что появление девятого короля вовсе не означает конец развития проекта. Наоборот, теперь, когда фундамент готов, команда планирует расширять игру новыми указами, картами и режимами, включая рейтинговый и испытательный.

Если вы ещё не пробовали 9 Kings, сейчас самое время — игра продаётся со скидкой 55%, что снижает цену до 269 рублей). Акция продлится до 23 октября, так что шанс увидеть, как Король Времени переворачивает ход истории, есть у всех желающих.