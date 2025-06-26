Короли на подъёме: продажи инди-хита 9 Kings превысили 400 тысяч копий и авторы поделились дорожной картой

Инди-стратегия 9 Kings преодолела важный рубеж — более 400 тысяч проданных копий. Разработчики не только отпраздновали достижение, но и поделились масштабными планами по развитию проекта. Напомним, игра сочетает элементы «роглайка» и стратегии, позволяя игрокам строить королевство и бросать вызов могущественным правителям.

Последние месяцы команда сосредоточилась на улучшении стабильности, балансе и устранении багов — именно эти аспекты останутся в приоритете. Однако теперь фокус смещается на расширение контента. Уже добавлены Rainbow-карты, новые достижения, указы и улучшения качества жизни (QoL).

В ближайших патчах разработчики переработают систему перков, чтобы сделать прокачку глубже и интереснее без излишнего «гринда». До конца июня игроки смогут пройти уровни выше 9-го, а в обновлении 0.8 появится восьмой король с уникальным набором карт. Девятый король завершит цикл уже в третьем квартале 2025 года.

Между основными патчами игра будет получать регулярные обновления с новыми указами, Rainbow-картами, улучшениями Endless-режима и балансировкой. Также в разработке находятся новые режимы, которые придадут проекту ещё большую реиграбельность. Финальный релиз версии 1.0 ожидается позже в этом году.