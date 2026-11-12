Роглайт о строительстве королевства и битвах 9 Kings вышла из раннего доступа

Разработчики представили релизный трейлер 9 Kings — необычной стратегии с элементами рогалика и строительства королевства. Игра получила полноценную версию 1.0 и стала доступна на новых платформах, включая мобильные устройства.

В 9 Kings игрокам предстоит построить собственное королевство и превратить его в могущественную империю, способную противостоять другим правителям. Для этого необходимо развивать владения, собирать армию и участвовать в масштабных сражениях с соперниками.

Главная особенность игры — огромное количество возможных комбинаций построек, войск и улучшений. Разработчики обещают тысячи вариантов развития, позволяющих создавать совершенно безумные стратегии и находить способы буквально ломать привычный баланс игры.

Релизный трейлер демонстрирует стремительное развитие королевств, масштабные битвы и разнообразные комбинации, благодаря которым даже небольшая армия может превратиться в практически непобедимую силу.

Полная версия 9 Kings уже доступна на PC в Steam, Epic Games Store, GOG и Xbox на PC, а также на Android и iOS. Игра также вошла в каталог подписки PC Game Pass.