В roguelike-стратегию 9 Kings добавили асинхронный мультиплеер

Высоко оценённый (92% положительных отзывов из более чем 19 000) гибрид автобатлера 9 Kings получил крупнейшее обновление в раннем доступе — патч 0.9 с давно запрашиваемым игроками мультиплеером.

Асинхронные битвы и новые правила

В новом режиме игроки сразятся против армий и королевств девяти реальных соперников. Матчмейкинг подбирает противников одного уровня, но ключевая особенность в том, что всё происходит асинхронно: вы сражаетесь против расстановок тех, кто сыграл до вас в тех же условиях. Это позволяет сохранить дух оригинальной игры и сражаться в комфортном темпе.

Сам геймплей претерпел заметные изменения. У вашей базовой карты теперь есть очки здоровья, вы начинаете с 5 картами на руке, а дипломатия активируется только после гибели короля. Кроме того, в первые три года действует правило «маллигана» — вы не теряете жизни, что даёт небольшой буфер на старте.

Победит тот, кто продержится дольше всех, а главным испытанием станет 33-й год. Там игроков ждёт новый мощный босс и эпическая финальная битва, которая работает как тай-брейк для королей, добравшихся так далеко. Те, кто переживут эту схватку, получат +3 бонусные медали.

Сыграть в мультиплеер смогут только те, кто прошёл базовую версию игры 9 раз. Разработчики подчёркивают, что это осознанное требование: режим сложный, и перед погружением в PvP необходимо пройти обучение боем и освоить основы.

Ранговая система, кастомизация и ежедневные задания

Кастомизация короля

В мультиплеере появилось 9 соревновательных лестниц (рангов). Чтобы стать настоящим «королём королей», нужно подняться по ним и войти в топ-9 лучших игроков. Разработчики обещают пристально следить за балансом ладдера.

Заработанные в битвах медали можно потратить на кастомизацию: игрокам доступно более 99 уникальных предметов для короля и победные треки. Можно создать хоть панк-Короля Ничто, хоть Короля Жадности с афро.

Разнообразить забеги помогут ежедневные миссии — они мотивируют пробовать новые стили игры и приносят дополнительные медали для разблокировки предметов.

Позиция разработчиков

Авторы из Sad Socket признаются, что это их самое амбициозное обновление, и называют патч важной вехой на пути к версии 1.0. Они напоминают, что игра в раннем доступе, поэтому возможны дальнейшие твики и исправления, особенно в части баланса мультиплеера.

Тех, кто не интересуется PvP, просят дать режиму шанс, но заверяют, что одиночная игра продолжит получать новый контент и реализацию крупных запросов сообщества.