Resident Evil встречает Bloodborne: мрачный хоррор The 9th Charnel выйдет 30 января

Психологический хоррор от первого лица The 9th Charnel готовится к скорому релизу и уже привлёк внимание поклонников жанра. Новая игра явно вдохновлена сериями Resident Evil и Bloodborne, а по настроению и подаче местами напоминает Outlast. При этом сюжетные мотивы и дизайн окружения сильнее всего перекликаются с Resident Evil 4 и Village — изолированная долина, тревожная атмосфера и ощущение скрытой угрозы за каждым поворотом.

Проект был анонсирован в августе 2025 года, а полноценный геймплейный ролик появился месяц назад. Согласно описанию в Steam, игрокам предстоит столкнуться с деятельностью загадочной организации The Charnels и исследовать жуткую долину заповедника, наполненную сверхъестественными и почти сказочными элементами. Название игры также явно отсылает к Bloodborne и её знаменитой Hemwick Charnel Lane, усиливая ощущение мрака и безысходности.

Сюжет сосредоточен на группе учёных-генетиков из исследовательского института «Эпсилон». Главный герой Майкл оказывается отрезан от мира и вынужден искать пропавших друзей, постепенно раскрывая зловещую историю этого места. Прохождение допускает разные стили игры — от скрытного выживания до более агрессивного подхода.

Для нетерпеливых уже доступна бесплатная демо-версия в Steam: на её прохождение уходит от 30 до 60 минут. Тем же, кто хочет сохранить эффект неожиданности, ждать осталось недолго. Полный релиз The 9th Charnel состоится 30 января на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.