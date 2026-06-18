A Dog's Dream позволит пережить психоделическое приключение пожилой собаки, похищенной инопланетянами

Инди-студия PUMPKIM, состоящая из двух разработчиков, представила необычную адвенчуру a Dog’s Dream, вдохновлённую мангой «Феникс» Осаму Тэдзуки. Релиз игры теперь запланирован на 29 октября для PC (Steam), а разработчики продолжают постепенно раскрывать её сюрреалистичную концепцию.
Главная героиня — пожилая собака по имени Клауд, которую в день 25-летия (по человеческим меркам) похищает гуманоидный инопланетянин. Днём игроки исследуют космический корабль и пытаются организовать побег, а ночью погружаются в психоделические сны, которые становятся центральной частью повествования.
Сновидения Клауд представляют собой набор странных и часто тревожных сценариев: от абсурдных сатирических эпизодов до мрачных испытаний. В одном из них игрок управляет супергероем, принимающим решения в духе «дилеммы трамвая», в другом — становится участником абсурдного шоу «Цирк скорби». Эти фрагменты напрямую влияют на развитие истории и формируют ключевые моральные выборы.
За прохождение снов игроки получают «Сновидческие жучки» — внутриигровую валюту, а также «психическую энергию» инопланетянки, за которой необходимо следить. Её падение до критического уровня, по словам разработчиков, может привести к катастрофическим последствиям для Земли, что добавляет дополнительное напряжение к сюрреалистичному игровому процессу.
Дневная часть игры выполнена в формате point-and-click приключения с исследованием корабля и пошаговыми боями с аномалиями. По мере продвижения можно находить союзников, которые помогут в организации побега.
A Dog’s Dream выделяется ручной рисованной эстетикой и заметным влиянием классических манга-антологий. Разработчики отмечают, что за странными снами скрывается более трогательная история, а истинная концовка раскрывается только при внимательном изучении деталей, разбросанных между снами и реальностью.
Изначально релиз планировался на июль, но был перенесён на октябрь, чтобы команда успела расширить контент. При этом демоверсия игры в Steam продолжит получать обновления и будет представлена на ближайшем Steam Next Fest.
Расширить зрачки они не успели. Понять перенос можно, достать необходимые вещества, чтобы поддерживать такое творческое вдохновение, нынче нелегко.
ВОТ ЭТО ГРИБОЧКИ)))
finally продолжение сериала лост