A Dog's Dream позволит пережить психоделическое приключение пожилой собаки, похищенной инопланетянами

Инди-студия PUMPKIM, состоящая из двух разработчиков, представила необычную адвенчуру a Dog’s Dream, вдохновлённую мангой «Феникс» Осаму Тэдзуки. Релиз игры теперь запланирован на 29 октября для PC (Steam), а разработчики продолжают постепенно раскрывать её сюрреалистичную концепцию.

Главная героиня — пожилая собака по имени Клауд, которую в день 25-летия (по человеческим меркам) похищает гуманоидный инопланетянин. Днём игроки исследуют космический корабль и пытаются организовать побег, а ночью погружаются в психоделические сны, которые становятся центральной частью повествования.

Сновидения Клауд представляют собой набор странных и часто тревожных сценариев: от абсурдных сатирических эпизодов до мрачных испытаний. В одном из них игрок управляет супергероем, принимающим решения в духе «дилеммы трамвая», в другом — становится участником абсурдного шоу «Цирк скорби». Эти фрагменты напрямую влияют на развитие истории и формируют ключевые моральные выборы.

За прохождение снов игроки получают «Сновидческие жучки» — внутриигровую валюту, а также «психическую энергию» инопланетянки, за которой необходимо следить. Её падение до критического уровня, по словам разработчиков, может привести к катастрофическим последствиям для Земли, что добавляет дополнительное напряжение к сюрреалистичному игровому процессу.

Дневная часть игры выполнена в формате point-and-click приключения с исследованием корабля и пошаговыми боями с аномалиями. По мере продвижения можно находить союзников, которые помогут в организации побега.

A Dog’s Dream выделяется ручной рисованной эстетикой и заметным влиянием классических манга-антологий. Разработчики отмечают, что за странными снами скрывается более трогательная история, а истинная концовка раскрывается только при внимательном изучении деталей, разбросанных между снами и реальностью.

Изначально релиз планировался на июль, но был перенесён на октябрь, чтобы команда успела расширить контент. При этом демоверсия игры в Steam продолжит получать обновления и будет представлена на ближайшем Steam Next Fest.