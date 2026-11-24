Lightning Rod Games выпустила головоломку A Fold Apart: Recrafted о любви на расстоянии в бумажном мире. В игре появились новая графика, музыка, механики, дополнительные главы и эпилог.
История рассказывает об эмоциональных испытаниях пары, которую разделяет расстояние. Игрокам предстоит складывать и разворачивать бумажные уровни, меняя пространство для решения задач.
Recrafted расширяет оригинальную игру двумя бонусными главами и новой финальной частью истории.
Дело одной достаточно спорной но зато отвечающей духу традиционных семейных ценностей. Цвет и пахнет...