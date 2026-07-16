В Steam вышел медитативный симулятор лесоруба A Game About Chopping Trees

Независимая студия Space Raccoon Game Studio совместно с издательством Spaghetti Cat объявила о релизе медитативного симулятора A Game About Chopping Trees. Игра уже доступна на ПК в сервисе Steam.

Проект делает ставку на спокойный игровой процесс без таймеров, ограничений по времени и напряженных испытаний. Игрокам предстоит взять на себя роль лесоруба, постепенно заготавливать древесину, исследовать бесконечный лес и развивать свои навыки.

По мере прохождения можно улучшать топор и открывать новые способности, позволяющие быстрее и эффективнее справляться с работой. Перемещаться между различными участками леса помогает ручная дрезина, которая служит основным транспортом в игре.

Разработчики также предусмотрели кооперативный режим, благодаря которому заниматься заготовкой древесины можно вместе с друзьями. При желании весь контент доступен и для одиночного прохождения.

В честь выхода игры авторы представили релизный трейлер, демонстрирующий игровой процесс, атмосферу проекта и основные механики. A Game About Chopping Trees уже доступна для покупки в Steam.