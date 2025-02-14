Продажи игры про копание ям A Game About Digging a Hole превысили 250 тысяч копий за неделю после релиза

Инди-игра A Game About Digging a Hole от Cyberwave и издателя rokaplay Bou-tique стала настоящей сенсацией в Steam, преодолев рубеж в 250 000 продаж всего за неделю после релиза 7 февраля. Игра, созданная разработчиком одиночкой как забавный эксперимент, быстро завоевала внимание и стала вирусной благодаря социальным сетям.

Игроки высоко оценивают простоту и доступность игры, а также её отличную поддержку Steam Deck. Однако некоторые критикуют её за короткую продолжительность и чрезмерную простоту.

В игре вы копаете яму, собираете ресурсы и раскрываете таинственные секреты. A Game About Digging a Hole доступна на Steam и скоро выйдет на консолях.