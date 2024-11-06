Snapdragon 8 Elite показывает 60 FPS в Plague Tale: Innocence, в 2 раза больше чем на Snapdragon 8 Gen 3

Отсутствие собственных игр AAA-класса, доступных на Android, не означает, что мобильный гейминг — далекая мечта на платформе Google, особенно когда эмуляция здесь, чтобы спасти положение. Qualcomm продемонстрировала на бумаге, что ее Snapdragon 8 Elite — один из самых мощных чипсетов, доступных на рынке, и достаточно способный обеспечить достойную частоту кадров в современных играх.

Ранее SoC хорошо показал себя в Red Dead Redemption, который вышел на ПК в прошлом месяце, но это 14-летняя игра. Но в более свежей A Plague Tale: Innocence, Snapdragon 8 Elite может выдавать более 60 кадров в секунду, что вдвое больше, чем у его непосредственного предшественника, Snapdragon 8 Gen 3.

cozy_OSS опубликовал видео, показывающее, что A Plague Tale: Innocence отлично работает на Snapdragon 8 Elite, не упомянул программное обеспечение для эмуляции, но кадры геймплея показывают, что GameFusion использовался для загрузки игры. Подробности разрешения или качества изображения не были упомянуты ни на одном из устройств, поэтому нам придется предположить, что визуальные настройки были одинаковыми на каждом устройстве.

И Snapdragon 8 Elite, и Snapdragon 8 Gen 3 GPU показывают 100-процентное использование, что означает, что не должно быть никаких узких мест производительности. Что касается частоты кадров, Snapdragon 8 Gen 3 получил 24FPS, в то время как Snapdragon 8 Elite обогнал своего предшественника, запустив A Plague Tale: Innocence на поразительных 64FPS, что дало разницу в 266 процентов между одним поколением. Это очень впечатляет, особенно если учесть, что игру можно было запустить только через программное обеспечение для эмуляции.

Для ПК-геймеров системные требования A Plague Tale: Innocence упоминают NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 480 в качестве рекомендуемых спецификаций, но вполне вероятно, что для запуска игры с максимальными визуальными настройками потребуется более мощное оборудование. Учитывая, что Snapdragon 8 Elite быстрее, чем AMD Radeon 780M, работающий в ASUS ROG Ally в 3DMark Steel Nomad Light, мы можно с уверенностью говорить о его игровых возможностях AAA.

A Plague Tale: Innocence интересна игра, и кто планирует купить флагман Snapdragon 8 Elite, чтобы запустить эту игру с помощью эмуляции, получит удовольствие. Но надо посмотреть сможет ли новейший и лучший процессор Qualcomm запустить A Plague Tale: Requiem плавно.