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A Plague Tale: Innocence 14.05.2019
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
8.4 1 305 оценок

Snapdragon 8 Elite показывает 60 FPS в Plague Tale: Innocence, в 2 раза больше чем на Snapdragon 8 Gen 3

KoRnEr
Новости

Отсутствие собственных игр AAA-класса, доступных на Android, не означает, что мобильный гейминг — далекая мечта на платформе Google, особенно когда эмуляция здесь, чтобы спасти положение. Qualcomm продемонстрировала на бумаге, что ее Snapdragon 8 Elite — один из самых мощных чипсетов, доступных на рынке, и достаточно способный обеспечить достойную частоту кадров в современных играх.

Ранее SoC хорошо показал себя в Red Dead Redemption, который вышел на ПК в прошлом месяце, но это 14-летняя игра. Но в более свежей A Plague Tale: Innocence, Snapdragon 8 Elite может выдавать более 60 кадров в секунду, что вдвое больше, чем у его непосредственного предшественника, Snapdragon 8 Gen 3.

cozy_OSS опубликовал видео, показывающее, что A Plague Tale: Innocence отлично работает на Snapdragon 8 Elite, не упомянул программное обеспечение для эмуляции, но кадры геймплея показывают, что GameFusion использовался для загрузки игры. Подробности разрешения или качества изображения не были упомянуты ни на одном из устройств, поэтому нам придется предположить, что визуальные настройки были одинаковыми на каждом устройстве.

И Snapdragon 8 Elite, и Snapdragon 8 Gen 3 GPU показывают 100-процентное использование, что означает, что не должно быть никаких узких мест производительности. Что касается частоты кадров, Snapdragon 8 Gen 3 получил 24FPS, в то время как Snapdragon 8 Elite обогнал своего предшественника, запустив A Plague Tale: Innocence на поразительных 64FPS, что дало разницу в 266 процентов между одним поколением. Это очень впечатляет, особенно если учесть, что игру можно было запустить только через программное обеспечение для эмуляции.

Для ПК-геймеров системные требования A Plague Tale: Innocence упоминают NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 480 в качестве рекомендуемых спецификаций, но вполне вероятно, что для запуска игры с максимальными визуальными настройками потребуется более мощное оборудование. Учитывая, что Snapdragon 8 Elite быстрее, чем AMD Radeon 780M, работающий в ASUS ROG Ally в 3DMark Steel Nomad Light, мы можно с уверенностью говорить о его игровых возможностях AAA.

A Plague Tale: Innocence интересна игра, и кто планирует купить флагман Snapdragon 8 Elite, чтобы запустить эту игру с помощью эмуляции, получит удовольствие. Но надо посмотреть сможет ли новейший и лучший процессор Qualcomm запустить A Plague Tale: Requiem плавно.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Макс Макс 007

Запомни: ни слова про разрешение экрана в игре.

7
yxap

720p скорее всего

0
simiola

И про качество

2
пынеход

если пророст составил 100%, то пофиг какое разрешение. Нам же не играть предлогают

0
Maksimys Flether

На самом деле интересно наблюдать как мобильные графические процессоры становятся сильнее день ото дня, там им есть куда стремиться

2
Qoold

Такими темпами лет через 5 будем полноценно в жта 5 на смартфонах игранькать в 60фпс 1080р.

1
пынеход Qoold

Плага требовательнее, чем гат 5 к железу, так что начинай играть))

1
simiola

В 480р на минималках😂

2
Shadow B I G
0
Agent Qracle

Только мобильное железо от такой графической нагрузки выгорит за пару недель наверно

1
пынеход

только его можно ставить в ноуты, если что

0
JustA_NiceGuy

По скрину там не в два, а в три раза.

0
Пользователь ВКонтакте

Для такого процессора, идеально 8+ дюймовый экран.
Но и нормальной контроллер, в который бы влез такой планшет.
У меня есть GameSir но он для маленьких детских ручек. // Александр Дельтазавр

0
Madiark

Для портативных консолей вроде Ayn Odin , Odin mini мощные арм процессоры самое то

0
Rorschach93

по цене самолёта телефоны

0
Arno_Dorrian

Мобилки развиваются в разы быстрее, ждём rtx 5090 с приростом в 20%

0
AMD Ryzen

Хаха. слеподрагон не может уже конкурировать с МТК в лоу и мид бюджете, начал жопу рвать хотя бы в топах, где его ПОКА ЧТО все еще устанавливают 😂

-2