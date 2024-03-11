Студия GamesVoice представила свою версию озвучки A Plague Tale: Innocence

Студия GamesVoice объявила о завершении работ над русской озвучкой приключенческого экшена A Plague Tale: Innocence — первой части приключений брата и сестры Де Рун, которые пытаются выжить в мире, полном людской жестокости и полчищ крыс.
Локализация полностью готова, и станет доступна уже сегодня в 16:00 по МСК.
Трудясь над проектом, мы постарались привлечь как можно больше актёров, задействованных в нашем дубляже Requiem, так что теперь каждый сможет ознакомиться с этой замечательной дилогией, не испытывая неудобств при переходе с одной игры на другую. Выражаем благодарность нашим бессменным спонсорам в лице Кирилла Надежина и Ивана Богданова, позволившим воплотить эта затею в реальность.
У игры уже есть озвучка от студии ВЭКА и студия R.G. MVO тоже работала над своей версией, но пока так и не выпустила её в свет. Теперь у игроков будет возможность пройти A Plague Tale: Innocence и A Plague Tale: Requiem с озвучкой от GamesVoice.
Я конечно понимают донат на озвучку собрали и всё такое, но сам факт наличия не одной, а двух озвучек - вещь странная. При том что такое не первый раз происходит. А игры без озвучки всё остаются
ну от ВЭКА озвучка мягко говоря так себе)
Приятные голоса озвучки!
Это конечно неплохо, но что им делать нечего? И еще пусть пять версии озвучек сделают. И пусть не забудут кубик в кубе
Соглсен. Понятно что спонсоры, но зачем, почему не проспонсировать к примеру тот же Hellduvers 2 или Banishers: Ghosts of New Eden, которые более актуальны и без озвучек.
Ну потому что человек спонсирует то что ему интересно. Не будет же он донатить на озвучку игры которая ему нафиг не сдалась. Найдется тот кому нужен Banishers, он за него и заплатит.
Hellduvers 2 это онлайн игра и в нее будет проблематично вставить озвучку из за постоянных обновлений
Онлайн никто не будет переводить ибо это бессмысленно и тем более спонсировать
Вот и я о том
игра тем более постоянно обновляется
если даже и будет озвучка то из за каких нибудь обновлений которые например затрагивают звуки
озвучка просто перестанет работать
О, круто. Теперь можно всю дилогию от любимых звукарей пройти.
Русская озвучка, это, конечно же круто, но есть одно НО. Например, игры про самураев лучше проходить с японской озвучкой для более глубокого погружения в феодальную эпоху мастеров меча. Редемшен 2 лучше с английской. Типа ковбойский сленг, баритон и всё такое😁 А plague tale 1-2 с французской. Остальные же игры с русской смотрятся и играются куда более комфортнее, чем на иностранном языке. Я лично так для себя и сделал.