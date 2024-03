Студия GamesVoice представила свою версию озвучки A Plague Tale: Innocence

Приключенческий экшен в мрачном средневековом сеттинге от создателей ReCore. Действие игры происходит в Париже XIV века. Город охвачен эпидемией чумы и ордами крыс, которые разносят болезнь. Сюжет повествует об Амиции и ее младшем брате Гуго, которые пытаются спастись от безжалостной инквизиции, казнившей их отца.

Вы играете за Амицию, однако вы сможете давать простые указания Гуго для помощи в решении головоломок. Игроку предстоит избегать охранников и крыс, а также решать сложные пазлы и находить выход из непростых ситуаций. В игре также имеются ролевые компоненты, крафт и нелинейное прохождение. Игра впечатляет визуальным стилем, красивой графикой и мрачной атмосферой. Также студия отмечает сходство с такими играми, как Brothers: A Tale of Two Sons и The Last of Us.