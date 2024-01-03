В Epic Games Store можно бесплатно забрать A Plague Tale: Innocence

Epic Games Store не останавливается и продолжает раздавать игры к праздничному сезону. В данном случае подарок особенно вкусен для тех, кто любит повествовательные приключения. Сегодняшняя бесплатная игра, 3 января 2024 года, — это A Plague Tale: Innocence, которую вы можете добавить в свою библиотеку, не потратив ни копейки.
Как всегда, справедливости ради стоит отметить, что время на получение ежедневного подарка ограничено. Вы должны сделать это до 19:00 завтрашнего дня, 4 января 2024 года, после чего будет доступна новая бесплатная игра.
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A Plague Tale: Innocence - это приключенческий экшен, в котором нам предстоит направить брата и сестру Амицию и Гуго в дерзком побеге от инквизиции, которая хочет заполучить ребенка, чтобы использовать его таинственные способности. Мы находимся в мрачном Средневековье и в тисках эпидемии крыс-убийц, которые пожирают людей, опустошая города и деревни. Смогут ли эти двое дожить до конца, понять, что происходит, и восстановить доброе имя своей семьи?
вот бы вторую часть также
А ты хоть что-то устанавливал из того что раздавали Эпики? Я уже не говорю о том, чтобы играть. У меня, например, практически всё более-менее интересное, что они раздавали, было пройдено в торрент эдишн версии чуть ли ни на релизе. Остальное мусор, который даже устанавливать влом. Кстати, вторая часть есть в торрент эдишн прямо со вшитой русской озвучкой. Кто тебе мешает хоть прямо сейчас её скачать?
Прошел Plague Tale: Innocence и Subnautica которые раздавали ранее эпики. Собственно из-за раздачи второй и установил и впервые зарегистрировался в Epic Games store.
Почему ты решил что никто не устанавливает и не играет в игры которые там раздают, торенты между прочим тоже не панацея, есть игры которые взломали раз и с тех пор не обновляли ну и мало ли каких ещё проблем заиметь там можно, а тут как ни крути лицензия да и игр там нормальных уже нараздавали будь здоров.
эту игру, GTA V, Death Stranding, Control. Вторую часть я прошел, просто лицуху всегда приятней иметь.
Дайинг Лайт первый ставил, и то только потому что кооп есть, одиночные конечно смысла нет ставить, ибо как говоришь уже пройдено в версии магазина "Хатаб Жив".
Шикарная и первая и вторая часть , но уже раздавали )
Хороша, но это уже повтор
Нууу, её уже раздавали... На самом деле с этой игрой у меня интересные воспоминания, ибо это единственная игра которую мне захотелось установить в эпике (не считая фортнайта разумеется)... Так вот, когда эту игру раздавали в несколько лет назад, меня она впечатлила настолько по трейлерам, что мне даже не лень было её поставить и поиграть... Разумеется после нескольких часов, мне как адекватному человеку захотелось купить её в стиме и пройти по человечески, где есть наигранные часы, ачивки и т.д, что собственно и было сделано... К чему я это говорю, кто не играл, обязательно попробуйте... Игра реально того стоит...
Хитрожопые эпики, раздают ровно те игры, которые раздавались на торрентах с момента релиза.
Так их цель привлечь тех, кто не использует торрент, а точней платёжеспособных. А вот хитрожопые как раз те, кто ноет, что раздача повторяется))