В Epic Games Store можно бесплатно забрать A Plague Tale: Innocence

Epic Games Store не останавливается и продолжает раздавать игры к праздничному сезону. В данном случае подарок особенно вкусен для тех, кто любит повествовательные приключения. Сегодняшняя бесплатная игра, 3 января 2024 года, — это A Plague Tale: Innocence, которую вы можете добавить в свою библиотеку, не потратив ни копейки.

Как всегда, справедливости ради стоит отметить, что время на получение ежедневного подарка ограничено. Вы должны сделать это до 19:00 завтрашнего дня, 4 января 2024 года, после чего будет доступна новая бесплатная игра.

Чтобы забрать A Plague Tale: Innocence и навсегда добавить ее в свою коллекцию, перейдите на официальную страницу игры в Epic Games Store, затем нажмите на синюю кнопку покупки и завершите сделку.

A Plague Tale: Innocence - это приключенческий экшен, в котором нам предстоит направить брата и сестру Амицию и Гуго в дерзком побеге от инквизиции, которая хочет заполучить ребенка, чтобы использовать его таинственные способности. Мы находимся в мрачном Средневековье и в тисках эпидемии крыс-убийц, которые пожирают людей, опустошая города и деревни. Смогут ли эти двое дожить до конца, понять, что происходит, и восстановить доброе имя своей семьи?