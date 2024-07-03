A Plague Tale: Requiem и Ghostrunner 2 стали главными играми июльского набора Humble Choice

Наступил новый месяц, а это значит, что Humble предлагает подписчикам Humble Choice (12 долларов в месяц) очередной набор игр для ПК. В этом месяце в наборе восемь игр, включая такие известные, как A Plague Tale: Requiem и Ghostrunner 2, а также шутеры, стратегии и экшены. Все они останутся у вас навсегда, даже если вы отмените подписку на Humble Choice.

Главной игрой этого месяца можно считать A Plague Tale: Requiem, сиквел боевика о девочке-подростке и ее младшем брате, пытающихся выжить во время Черной смерти.

Ghostrunner 2, еще одна заметная инди-игра, представляет собой паркур-экшен, в котором и игрок, и его враги умирают от одного удара клинком.

Если отойти от жанра экшена, то у нас есть Starship Troopers: Terran Command - стратегия в реальном времени, в которой люди сражаются с арахнидами.

Что самое интересное в Humble Choice, так это разнообразие, которое вы получаете из набора каждый месяц, а в июльском наборе есть несколько особенно интересных игр. Например, Sticky Business, игра о создании наклеек и их продаже через интернет. Также есть пара колодостроительных игр - пошаговая rogue-lite Zoeti и причудливая Heretic's Fork. Figment 2: Creed Valley - очень своевременный выбор, потому что это франшиза, действие которой происходит в человеческом разуме, а персонаж игрока - это эмоция. И ни один Humble Choice не был бы полным без бумер-шутера, и в этом месяце это Hyperviolent, который играет как Doom, но имеет атмосферу и структуру System Shock.

К сожалению, из России Humble Choice оплатить никак не получится и вам придется искать друзей из СНГ если вы вдруг захотите приобрести этот набор