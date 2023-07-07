Больше озвучек богу озвучек: Команда энтузиастов ВЭКА выпустила русскую озвучку A Plague Tale: Requiem

Небольшая группа энтузиастов под названием ВЭКА сообщила о релизе русской озвучки для сиквела A Plague Tale: Requiem. Вам может быть знакомо это название, так как в 2020 году именно они озвучили первую часть A Plague Tale: Innocence.
Не стоит путать эту озвучку с недавно анонсированной от студии GamesVoice - она выйдет только 21 июля и с совершенно другим актерским составом.
Скачать можно здесь.
Отлично, 1 часть с их озвучкой проходил.
Как раз купил седня))
До сих пор в гейм пасс болтается, смысл покупать...
Хорошие новости
В первой части бабку прикольно озвучили молодым голосом)))
Можно в принципе и перепройти.
Ух ты, огромная вам благодарность уже бегу ставить.
Не, оригинальная женщина звучит сек4суальней. Там акцент кайфовый
Хорошая озвучка. Мне понравилась, поставлю. До сих пор не прошёл игру.
И с какой озвучкой теперь проходить....геймс войс или этой....с другой стороны эта уже здесь и сейчас, а воисы тоько через 2 недели...Выбор очевиден
Я рад, пусть хоть 100500 озвучек выйдет на одну и туже игру. Прямо мини золотой век для русского дубляжа наступает.
Какие молодцы , я конечно прошел на оригинальном, но озвучка хороша )
И даром не нужна ,при условии, что скоро от войсов выйдет. Жду наплыва минусов от ботов без своего мнения ,которые кроме как поставить минус -ничего не могут :)
Держи в курсе. Если тебе не нужна, значит кто-то другой попробует. Любой труд в данное время вызывает уважение.
Я дошел из комнаты до кухни и пожарил колбаску, ты уважаешь это?
Да и как бы логично, что если выбирать между любительской и профессиональной озвучкой, то выбор в пользу профессиональной и как то было бы глупо выбирать другой вариант ,не смотря на все "уважение". Я не имею ввиду, что якобы это озвучка калл и не надо с ней играть, но выбор тут очевиден. Да и подобные озвучки скорее всего для тех ,кто не может играть без локализации и хочет побыстрее пройти игру( даже находятся те ,кто готов играть с синтезатором речи ,вообще больные какие то) , ибо такие озвучки делаются относительно быстро
гейвойсы вон выкатили озвучу третьего сайлент хилла, так там такие перлы, что лучше с английской играть.