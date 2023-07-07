Больше озвучек богу озвучек: Команда энтузиастов ВЭКА выпустила русскую озвучку A Plague Tale: Requiem ©

Небольшая группа энтузиастов под названием ВЭКА сообщила о релизе русской озвучки для сиквела A Plague Tale: Requiem. Вам может быть знакомо это название, так как в 2020 году именно они озвучили первую часть A Plague Tale: Innocence.

Не стоит путать эту озвучку с недавно анонсированной от студии GamesVoice - она выйдет только 21 июля и с совершенно другим актерским составом.

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