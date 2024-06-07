Композитор A Plague Tale намекает на то, что анонс третьей части состоится уже в эти выходные

Оливер Деривьер, музыкальный композитор первых двух игр в серии A Plague Tale намекает на то, что анонс триквела состоится уже скоро.
Деривьер сообщил в соцсетях о том, что в этих выходные состоится анонс игры над которой он работал в последнее время. Он оставил небольшую подсказку "Ре минор". Пользователи обнаружили, что главная музыкальная тема игры A Plague Tale: Requiem как раз начиналась с ре минора.
Пользователи считают, что третья часть может стать приквелом к предыдущим играм, действие которого может развернуться во времена Юстиниановой чумы - определенные намеки на это были в последней игре.
Кроме того, пользователи вспомнили, что ранее студия Asobo опубликовала вакансии в команду разработчиков серии A Plague Tale. Вероятно игру могут анонсировать на презентации Xbox Games Showcase, которая состоится 9 июня в 20:00 по московскому времени.
Так вроде история полностью закончена. Да и разрабы помнится говорили что устали от крыс и хотят переключиться на что то другое. ну хз короче, посмотрим.
Сцена после титров и концовка игры,не поленитесь посмотреть в ютубе.В игре не было намёка на завершение. // Влад Винчестер
С той концовкой можно бесконечно продолжать, с каждой новой игрой нового носителя бегать искать) История брата и сестры вполне логично закончена, дальше уже будет высасывание сюжета из пальца. // Алексей Орлов
Пусть высасывают,я поиграю.Вы пропустите игру. // Влад Винчестер
да чет слабо верится, прошлая часть по меркам современного игропрома вышла буквально вчера
Зачем?Ведь история законченная
Не закончилась она нихрена,если вы внимательно играли в игру и смотрели сцену после титров. // Влад Винчестер
Судя по задумке после второй части,современный мир,крысы,масштаб.Будет интересно как они реализуют крыс в нью-йорке без потери производительности. // Влад Винчестер