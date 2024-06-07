Композитор A Plague Tale намекает на то, что анонс третьей части состоится уже в эти выходные

Оливер Деривьер, музыкальный композитор первых двух игр в серии A Plague Tale намекает на то, что анонс триквела состоится уже скоро.

Деривьер сообщил в соцсетях о том, что в этих выходные состоится анонс игры над которой он работал в последнее время. Он оставил небольшую подсказку "Ре минор". Пользователи обнаружили, что главная музыкальная тема игры A Plague Tale: Requiem как раз начиналась с ре минора.

Пользователи считают, что третья часть может стать приквелом к предыдущим играм, действие которого может развернуться во времена Юстиниановой чумы - определенные намеки на это были в последней игре.

Кроме того, пользователи вспомнили, что ранее студия Asobo опубликовала вакансии в команду разработчиков серии A Plague Tale. Вероятно игру могут анонсировать на презентации Xbox Games Showcase, которая состоится 9 июня в 20:00 по московскому времени.