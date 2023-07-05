Студия GamesVoice сообщила дату выхода и показала ролик русской озвучки A Plague Tale: Requiem

Студия GamesVoice, которая занимается переводом и озвучкой игр, сделала неожиданный сюрприз и объявила о завершении основных работ над русским озвучиванием игры A Plague Tale: Requiem. Релиз ожидается уже в этом месяце 21 июля.
По словам авторов, они тихо работали над дубляжом на протяжении нескольких месяцев и задействовали более полусотни актёров.
Не хотим преждевременно раскрывать все карты, но, чтобы подогреть интерес, отметим, что роль графа Прованса, Виктора де Арле, исполнил прекрасный Владимир Зайцев, а за работорговца Мило пришлось отдуваться харизматичному Алексею Колгану. Ежели слов недостаточно, смотрите прикреплённый ролик. На всякий случай предупреждаем о лёгких спойлерах!
Круто, её то я и ждал, значит в июле сыграем.
Ну, оригинальный женский голос мне нравится. Он с акцентом. Да и второй раз проходить нет желания.
Я перепройду этот жедевр !!! Спасибо !!!
В эту игру надо играть с французской озвучкой. Это добавляет погруженя в атмосферу игры.
Погружение во что ? в жизнь гастарбайтера ? где ты в чужой стране не понимаешь ни слова на местном языке.
или ты считаешь что многие в совершенстве владеют разговорным французским ?
Обе части проходил на французском языке. По мне так самая красивая и лучшая озвучка.
Ну просто шикарно. В полку прекрасных русских озвучек прибыло! Как по мне, английская версия озвучки очень убога, если её сравнить с русским вариантом из этого ролика. Скажем так, все те, кто работают над такими прекрасными русскими озвучками, можно сказать, герои человечества. Они делают мир лучше. Обогащают прекрасные игры ещё более прекрасным русским языком. Молодцы!
С релиза игры прошел почти год. Если деньги на озвучку начали собирать сразу после выхода игры, на ее примере можно грубо прикинуть, когда выйдет озвучка к другим анонсированным проектам
Значит озвучку (если она будет) к старфилду с таким успехом будем лет 10 ждать.))
На эту озвучку не было сборов. Это спонсорский заказ.
на неё не собирал не кто её спонсоры оплатили два человека всего
Филипп Робозеров, Lorenzo Lamas. Вы думаете остальные озвучки геймеры насобирали??? Все озвучку это чей-то спонсорский заказ.
у них всего 2 игры пока гемеры собирают Хогвардс легаси и Джедай
Вот это хорошая новость! А то уже пару раз думал ставить с синтезатором речи, но Бог миловал - дождался!
Долго же они свои проекты переводят.
миллионеры скинулись хаааа спасибо вам
ждем 2077 через полгода
Я есть Грут. (довольная улыбка понимания от ненапрасного ожидания) :)
R.G. MVO постоянно постят новости о переводе первой части, который делают вот уже третий год.
GamesVoice в то же время, тихо, без какой-либо лишней рекламы полностью озвучивает вторую часть серии менее чем за год.
Только на прошлой неделе ее прошел.. Опять чтоли проходить
В целом неплохо. Особенно хорошо звучат голоса второстепенных персонажей, даже выразительнее, чем в оригинале. А вот голоса Луки и Амиции - мимо. Лука звучит слишком взросло, как будто ему лет 20, хотя на самом деле он еще подросток. Голос Амиции, наоборот, слишком девчачий, как будто ей 13-14, хотя в игре ей 16, а выглядит она на все 18. Обидно за локализаторов, что так промазали с главной героиней. Впрочем, тем, кто не играл, будет норм.
Можно будет 2 раз пройти, а то не возможно было одновременно и играть и читать.
Ужасно. Парень еще ничего, но девушка звучит как писклявая овца