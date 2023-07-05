Студия GamesVoice сообщила дату выхода и показала ролик русской озвучки A Plague Tale: Requiem ©

Студия GamesVoice, которая занимается переводом и озвучкой игр, сделала неожиданный сюрприз и объявила о завершении основных работ над русским озвучиванием игры A Plague Tale: Requiem. Релиз ожидается уже в этом месяце 21 июля.

По словам авторов, они тихо работали над дубляжом на протяжении нескольких месяцев и задействовали более полусотни актёров.

Не хотим преждевременно раскрывать все карты, но, чтобы подогреть интерес, отметим, что роль графа Прованса, Виктора де Арле, исполнил прекрасный Владимир Зайцев, а за работорговца Мило пришлось отдуваться харизматичному Алексею Колгану. Ежели слов недостаточно, смотрите прикреплённый ролик. На всякий случай предупреждаем о лёгких спойлерах!