A Plague Tale: Requiem 18.10.2022
8.5 1 070 оценок

Студия GamesVoice сообщила дату выхода и показала ролик русской озвучки A Plague Tale: Requiem

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butcher69
Новости

Студия GamesVoice, которая занимается переводом и озвучкой игр, сделала неожиданный сюрприз и объявила о завершении основных работ над русским озвучиванием игры A Plague Tale: Requiem. Релиз ожидается уже в этом месяце 21 июля.

По словам авторов, они тихо работали над дубляжом на протяжении нескольких месяцев и задействовали более полусотни актёров.

Не хотим преждевременно раскрывать все карты, но, чтобы подогреть интерес, отметим, что роль графа Прованса, Виктора де Арле, исполнил прекрасный Владимир Зайцев, а за работорговца Мило пришлось отдуваться харизматичному Алексею Колгану. Ежели слов недостаточно, смотрите прикреплённый ролик. На всякий случай предупреждаем о лёгких спойлерах!
30
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Dakini

Круто, её то я и ждал, значит в июле сыграем.

3
Scorpion_GamePlay

Ну, оригинальный женский голос мне нравится. Он с акцентом. Да и второй раз проходить нет желания.

3
ChattyIdris

Я перепройду этот жедевр !!! Спасибо !!!

2
Slayer_v

В эту игру надо играть с французской озвучкой. Это добавляет погруженя в атмосферу игры.

2
muxamor2011

Погружение во что ? в жизнь гастарбайтера ? где ты в чужой стране не понимаешь ни слова на местном языке.
или ты считаешь что многие в совершенстве владеют разговорным французским ?

-1
Virus89

Обе части проходил на французском языке. По мне так самая красивая и лучшая озвучка.

0
Janekste

Ну просто шикарно. В полку прекрасных русских озвучек прибыло! Как по мне, английская версия озвучки очень убога, если её сравнить с русским вариантом из этого ролика. Скажем так, все те, кто работают над такими прекрасными русскими озвучками, можно сказать, герои человечества. Они делают мир лучше. Обогащают прекрасные игры ещё более прекрасным русским языком. Молодцы!

2
zjkjt
2
0ncnjqybr

С релиза игры прошел почти год. Если деньги на озвучку начали собирать сразу после выхода игры, на ее примере можно грубо прикинуть, когда выйдет озвучка к другим анонсированным проектам

1
Shеpard

Значит озвучку (если она будет) к старфилду с таким успехом будем лет 10 ждать.))

3
Филипп Робозеров

На эту озвучку не было сборов. Это спонсорский заказ.

6
Lorenzo Lamas

на неё не собирал не кто её спонсоры оплатили два человека всего

3
Папка Дженнаты Ортеги Lorenzo Lamas

Филипп Робозеров, Lorenzo Lamas. Вы думаете остальные озвучки геймеры насобирали??? Все озвучку это чей-то спонсорский заказ.

1
Lorenzo Lamas Папка Дженнаты Ортеги

у них всего 2 игры пока гемеры собирают Хогвардс легаси и Джедай

1
gbhju037

Вот это хорошая новость! А то уже пару раз думал ставить с синтезатором речи, но Бог миловал - дождался!

0
Лунамария

Долго же они свои проекты переводят.

0
metseldr

миллионеры скинулись хаааа спасибо вам

ждем 2077 через полгода

0
AllConforD

Я есть Грут. (довольная улыбка понимания от ненапрасного ожидания) :)

0
StarDNikolaevich

R.G. MVO постоянно постят новости о переводе первой части, который делают вот уже третий год.

GamesVoice в то же время, тихо, без какой-либо лишней рекламы полностью озвучивает вторую часть серии менее чем за год.

0
Karakytik

Только на прошлой неделе ее прошел.. Опять чтоли проходить

0
ГАЗ-М20

В целом неплохо. Особенно хорошо звучат голоса второстепенных персонажей, даже выразительнее, чем в оригинале. А вот голоса Луки и Амиции - мимо. Лука звучит слишком взросло, как будто ему лет 20, хотя на самом деле он еще подросток. Голос Амиции, наоборот, слишком девчачий, как будто ей 13-14, хотя в игре ей 16, а выглядит она на все 18. Обидно за локализаторов, что так промазали с главной героиней. Впрочем, тем, кто не играл, будет норм.

0
tvorog8088

Можно будет 2 раз пройти, а то не возможно было одновременно и играть и читать.

0
UnRus

Ужасно. Парень еще ничего, но девушка звучит как писклявая овца

-1