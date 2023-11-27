Студия GamesVoice сообщила о крупном обновлении русского озвучивания A Plague Tale: Requiem

Студия переводов GamesVoice сообщила о крупном обновлении русского озвучивания A Plague Tale: Requiem.
Изначально озвучка была выпущена 21 июля этого года и в работе приняли участие десятки актёров: главную героиню Амицию озвучила Елизавета Аистова; её брата Гуго — Виталия Корниенко.
В версии 1.2 переписаны диалоги части эпизодических персонажей, внесли исправления в реплики Амиции, Гуго, Арно и Софьи. Также была доработана сцена с сектантами, а все субтитры теперь должны полностью соответствовать звуку.
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Отличная новость. Лучшие озвучки.
Мне озвучка от другой студии привычней, от тех которые и первую часть озвучивали, Амиция и Гуго там просто выше всяких похвал озвучены, ВЭКА Channel Group какая то.
А ведь первую часть ещё кто то озвучивал? Нигде не вижу чтоб вышла хочу сравнить и пройти игру
мда... зачем....
что бы ты спросил, не понятно что ли?
Чтобы было.
Кривая тупая озвучка.
Извинись бестолочь
Сделай лучше а мы посмотрим как у тебя выдет. Только смотри без бюджета. сам сделай, чтобы мы все заценили. И не вышла тупой озвучкой. Лады.