Студия GamesVoice сообщила о крупном обновлении русского озвучивания A Plague Tale: Requiem

Студия переводов GamesVoice сообщила о крупном обновлении русского озвучивания A Plague Tale: Requiem.

Изначально озвучка была выпущена 21 июля этого года и в работе приняли участие десятки актёров: главную героиню Амицию озвучила Елизавета Аистова; её брата Гуго — Виталия Корниенко.

В версии 1.2 переписаны диалоги части эпизодических персонажей, внесли исправления в реплики Амиции, Гуго, Арно и Софьи. Также была доработана сцена с сектантами, а все субтитры теперь должны полностью соответствовать звуку.

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