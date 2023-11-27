на главную
об игре
A Plague Tale: Requiem 18.10.2022
8.6 1 275 оценок

Студия GamesVoice сообщила о крупном обновлении русского озвучивания A Plague Tale: Requiem

butcher69
Новости

Студия переводов GamesVoice сообщила о крупном обновлении русского озвучивания A Plague Tale: Requiem.

Изначально озвучка была выпущена 21 июля этого года и в работе приняли участие десятки актёров: главную героиню Амицию озвучила Елизавета Аистова; её брата Гуго — Виталия Корниенко.

В версии 1.2 переписаны диалоги части эпизодических персонажей, внесли исправления в реплики Амиции, Гуго, Арно и Софьи. Также была доработана сцена с сектантами, а все субтитры теперь должны полностью соответствовать звуку.

Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент.

14
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Кей Овальд

Отличная новость. Лучшие озвучки.

3
tvorog8088

Мне озвучка от другой студии привычней, от тех которые и первую часть озвучивали, Амиция и Гуго там просто выше всяких похвал озвучены, ВЭКА Channel Group какая то.

0
Kamishini1993

А ведь первую часть ещё кто то озвучивал? Нигде не вижу чтоб вышла хочу сравнить и пройти игру

0
KillMeSylarS

мда... зачем....

-3
TheDenStark

что бы ты спросил, не понятно что ли?

3
Peter t

Чтобы было.

0
Снегyрка

Кривая тупая озвучка.

-8
KApRaL_DV

Извинись бестолочь

2
Peter t

Сделай лучше а мы посмотрим как у тебя выдет. Только смотри без бюджета. сам сделай, чтобы мы все заценили. И не вышла тупой озвучкой. Лады.

0