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A Quiet Place: The Road Ahead 2024 г.
Адвенчура, Ужасы, От первого лица
5.7 31 оценка

10 минут геймплея A Quiet Place: The Road Ahead

monk70
Новости

Посмотрите 10 минут игрового процесса из A Quiet Place: The Road Ahead. В этом напряженном игровом видео вы увидите ужасающую попытку побега через воздуховоды и здание в руинах, происходящую на 119-й день этой предстоящей однопользовательской игры ужасов, вдохновленной франшизой Paramount Pictures "Тихое место".

В A Quiet Place: The Road Ahead вы испытаете мучительное путешествие Алекс, молодой студентки колледжа, страдающей астмой и пытающейся пережить конец света вместе со своим парнем Мартином. Но кошмарные существа, бродящие по земле, — не единственная угроза, с которой ей придется столкнуться, путешествуя по руинам цивилизации в поисках убежища для себя и своей семьи.

A Quiet Place: The Road Ahead будет доступна на ПК, PS5 (PlayStation 5) и Xbox Series X|S в 2024 году.

-2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Челодой моловек 94

Как то скучно, я не фанат летслеев наверное поэтому. 4 минут ели осилил. Графен норм, напряг передается когда сам играешь надеюсь

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kaka qp0H

в жизни тоже когда человек при ходьбе с фанариком светит .рукой качает так?=)))))))и когда в е.ло монстру светишь через окно он это не замечает?=))))

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opexdisturbed

Смотрел фильм "тихое место"?

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WerGC

была бы от 3 лица все по другому смотрелось

0