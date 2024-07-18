10 минут геймплея A Quiet Place: The Road Ahead

Посмотрите 10 минут игрового процесса из A Quiet Place: The Road Ahead. В этом напряженном игровом видео вы увидите ужасающую попытку побега через воздуховоды и здание в руинах, происходящую на 119-й день этой предстоящей однопользовательской игры ужасов, вдохновленной франшизой Paramount Pictures "Тихое место".

В A Quiet Place: The Road Ahead вы испытаете мучительное путешествие Алекс, молодой студентки колледжа, страдающей астмой и пытающейся пережить конец света вместе со своим парнем Мартином. Но кошмарные существа, бродящие по земле, — не единственная угроза, с которой ей придется столкнуться, путешествуя по руинам цивилизации в поисках убежища для себя и своей семьи.

A Quiet Place: The Road Ahead будет доступна на ПК, PS5 (PlayStation 5) и Xbox Series X|S в 2024 году.