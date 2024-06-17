Хоррор A Quiet Place: The Road Ahead получил официальные системные требования для ПК

Сегодня Saber Interactive официально представила A Quiet Place: The Road Ahead, которая выйдет в этом году на ПК и консолях. Изданная Saber и разработанная Stormind Games, эта однопользовательская хоррор-приключенческая игра от первого лица, вдохновленная получившей признание критиков франшизой блокбастеров Paramount Pictures, переносит игроков в леденящий душу мир Тихого места, чтобы испытать нерассказанную историю выживания после падения человечества под натиском смертоносных существ, которые охотятся по звуку.

Stormind Games поделились официальными системными требованиями игры для ПК. ПК-геймерам понадобятся как минимум AMD Ryzen 5 3600X или Intel Core i5 11600K с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1080, а также NVIDIA RTX 2060 SUPER или AMD Radeon RX 5700 XT. Для игры также потребуется 50 ГБ свободного места на диске.

Разработчики рекомендуют использовать AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i5-12600K с 32 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT. Эти характеристики ПК также подтверждают наличие NVIDIA DLSS. Таким образом, разработчики рекомендуют NVIDIA GeForce RTX 3070 для запуска игры с DLSS Balanced Mode.

Минимальные:

Требуется 64-разрядный процессор и операционная система

ОС: ОС Windows 10 64-разрядная +

Процессор: ЦП Ryzen 5 3600X, Core i5 11600K

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: GPU GTX 1080; RTX 2060 SUPER; RX 5700 XT

Хранилище: 50 ГБ свободного места

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