Хоррор A Quiet Place: The Road Ahead привлёк менее тысячи одновременных игроков в Steam

Вчера состоялся официальный запуск A Quiet Place: The Road Ahead, новой игры во вселенной A Quiet Place, но, несмотря на это, игра не завоевала внимание игроков, по крайней мере в Steam.
Согласно данным, собранным SteamDB, A Quiet Place: The Road Ahead зафиксировала пик в 896 игроков 18 часов назад, а на момент публикации этой новости играло 471 человек.
По мнению игроков, A Quiet Place: The Road Ahead удается передать то же чувство, что и фильм — мрачный, атмосферный и напряженный, даже несмотря на простой игровой процесс. С другой стороны, есть и игроки, которые критиковали игру за её цену, которая была слишком высокой, а также за плохую оптимизацию. Один пользователь утверждает, что у него возникли проблемы даже на RTX 3070.
A Quiet Place: The Road Ahead доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Больше чем у конкорда, уже успех.))
В этой игре оптимизация на столько паршива что на ультра что на минималках картинка и fps почти на одном уровне таксебе.Касаемо самой игры просто нормально но я продолжать в неё играть не буду через час не зацепила то уже и не зацепит.
Так себе игра, нецепляет.
мыльная херота а не игра
Оптимизация гамно 💩
Не, ну 836 игроков это сильный результат. Наверняка разработка уже окупилась и разрабы отмечают успех.
75% + в стиме из 180 обзоров. другое дело, что я про нее только из этой новости и услышал, может отдел продвижения забухал?
Оптимизацию можно исправить, игру уже нет. Тут я смотрю на сайте многие обсуждают только оптимизацию или всякие лгбт Sweet Baby Inc. На игру всем пох, г.вном она вышла или хорошей)))))
Вроде говорят атмосферно, но хз, чёт даже качать такое не хочется))
ну дак они говорили что вдохновлялись alien isolation а по факту это очередной индюшачий ходи и прячься , без продуманного геймплея
качаю
А мне игра понравилась и на моей 1050 Ti проблем нет...........