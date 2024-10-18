Хоррор A Quiet Place: The Road Ahead привлёк менее тысячи одновременных игроков в Steam

Вчера состоялся официальный запуск A Quiet Place: The Road Ahead, новой игры во вселенной A Quiet Place, но, несмотря на это, игра не завоевала внимание игроков, по крайней мере в Steam.

Согласно данным, собранным SteamDB, A Quiet Place: The Road Ahead зафиксировала пик в 896 игроков 18 часов назад, а на момент публикации этой новости играло 471 человек.

По мнению игроков, A Quiet Place: The Road Ahead удается передать то же чувство, что и фильм — мрачный, атмосферный и напряженный, даже несмотря на простой игровой процесс. С другой стороны, есть и игроки, которые критиковали игру за её цену, которая была слишком высокой, а также за плохую оптимизацию. Один пользователь утверждает, что у него возникли проблемы даже на RTX 3070.

A Quiet Place: The Road Ahead доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.