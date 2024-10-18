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A Quiet Place: The Road Ahead 17.10.2024
Адвенчура, Ужасы, От первого лица
5.9 44 оценки

Хоррор A Quiet Place: The Road Ahead привлёк менее тысячи одновременных игроков в Steam

monk70
Новости

Вчера состоялся официальный запуск A Quiet Place: The Road Ahead, новой игры во вселенной A Quiet Place, но, несмотря на это, игра не завоевала внимание игроков, по крайней мере в Steam.

Согласно данным, собранным SteamDB, A Quiet Place: The Road Ahead зафиксировала пик в 896 игроков 18 часов назад, а на момент публикации этой новости играло 471 человек.

По мнению игроков, A Quiet Place: The Road Ahead удается передать то же чувство, что и фильм — мрачный, атмосферный и напряженный, даже несмотря на простой игровой процесс. С другой стороны, есть и игроки, которые критиковали игру за её цену, которая была слишком высокой, а также за плохую оптимизацию. Один пользователь утверждает, что у него возникли проблемы даже на RTX 3070.

A Quiet Place: The Road Ahead доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

5
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
WittyOrvilleton

Больше чем у конкорда, уже успех.))

4
B e s i k

В этой игре оптимизация на столько паршива что на ультра что на минималках картинка и fps почти на одном уровне таксебе.Касаемо самой игры просто нормально но я продолжать в неё играть не буду через час не зацепила то уже и не зацепит.

3
MagnanimousAgenor

Так себе игра, нецепляет.

3
kazak119

мыльная херота а не игра

1
EvgeniiV

Оптимизация гамно 💩

1
Чизбургер

Не, ну 836 игроков это сильный результат. Наверняка разработка уже окупилась и разрабы отмечают успех.

1
BigusDickus

75% + в стиме из 180 обзоров. другое дело, что я про нее только из этой новости и услышал, может отдел продвижения забухал?

1
Денис Сидоров 5

Оптимизацию можно исправить, игру уже нет. Тут я смотрю на сайте многие обсуждают только оптимизацию или всякие лгбт Sweet Baby Inc. На игру всем пох, г.вном она вышла или хорошей)))))

0
RickeyIMBA

Вроде говорят атмосферно, но хз, чёт даже качать такое не хочется))

0
vertehwost

ну дак они говорили что вдохновлялись alien isolation а по факту это очередной индюшачий ходи и прячься , без продуманного геймплея

0
Челодой моловек 94

качаю

0
SeriyPn

А мне игра понравилась и на моей 1050 Ti проблем нет...........

-7