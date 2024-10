По словам разработчиков, главным источником вдохновения для A Quiet Place: The Road Ahead стала Alien: Isolation

A Quiet Place: The Road Ahead обещает стать уникальным опытом в жанре хоррор, продолжая традиции лучших игр о выживании. Основным источником вдохновения для разработчиков из Stormind Games стала игра Alien: Isolation, как рассказал ведущий дизайнер проекта Мануэль Моаверо в интервью GamingBolt. Вдохновившись атмосферой постоянного страха перед врагом, которому нельзя противостоять, как в культовой игре Creative Assembly, разработчики стремятся создать напряжённую и пугающую атмосферу.

Моаверо объяснил, что ключевой задачей команды было передать ощущение "невидимой угрозы", от которой невозможно скрыться. Это ощущение преследования и напряжение, созданные в Alien: Isolation, стали главными элементами в формировании геймплея A Quiet Place: The Road Ahead, где также используется уникальная механика звука.

В числе других источников вдохновения Моаверо назвал такие игры, как The Last of Us, которая стала примером для создания напряжения через управление ресурсами и взаимодействие с окружающей средой, и Amnesia, показавшую, как можно создавать страх, не показывая врага напрямую. Splinter Cell: Chaos Theory и Thief повлияли на разработчиков своей глубокой стелс-механикой и важностью звуков и окружения для выживания.

Моаверо также отметил возрождение жанра хорроров и его разнообразие в последние годы, что позволило разработчикам экспериментировать и раздвигать границы жанра. Это дало Stormind Games возможность исследовать новые подходы, сосредоточив внимание на звуковых механиках и атмосферности.

A Quiet Place: The Road Ahead выйдет 17 октября на PS5, Xbox Series X/S и PC