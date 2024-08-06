Похоже, хоррор A Quiet Place: The Road Ahead выйдет 17 октября

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A Quiet Place: The Road Ahead 17.10.2024
Адвенчура, Ужасы, От первого лица
5.7 31 оценка

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monk70
Новости

Однопользовательская приключенческая игра в жанре ужасов A Quiet Place: The Road Ahead, спин-офф серии фильмов ужасов, выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam 17 октября, как указано в твите официально аккаунта PlayStation в Х (который был удалён).

A Quiet Place: The Road Ahead — однопользовательская приключенческая игра в жанре ужасов, вдохновленная получившей признание критиков франшизой блокбастеров, в которой рассказывается уникальная история выжившего после нашествия смертоносных существ. В этом спин-оффе вы познакомитесь с путешествием молодой женщины, которая должна пережить апокалипсис посреди межличностных семейных конфликтов, одновременно смиряясь со своими внутренними страхами.

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