Похоже, хоррор A Quiet Place: The Road Ahead выйдет 17 октября

Однопользовательская приключенческая игра в жанре ужасов A Quiet Place: The Road Ahead, спин-офф серии фильмов ужасов, выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam 17 октября, как указано в твите официально аккаунта PlayStation в Х (который был удалён).

A Quiet Place: The Road Ahead — однопользовательская приключенческая игра в жанре ужасов, вдохновленная получившей признание критиков франшизой блокбастеров, в которой рассказывается уникальная история выжившего после нашествия смертоносных существ. В этом спин-оффе вы познакомитесь с путешествием молодой женщины, которая должна пережить апокалипсис посреди межличностных семейных конфликтов, одновременно смиряясь со своими внутренними страхами.