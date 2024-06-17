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A Quiet Place: The Road Ahead TBA
Ужасы
5.3 22 оценки

Представлен хоррор A Quiet Place: The Road Ahead по мотивам франшизы "Тихое место"

butcher69
Новости

Сегодня издатель Saber Interactive анонсировал A Quiet Place: The Road Ahead, однопользовательскую приключенческую хоррор-игру от первого лица, действие которой разворачивается во вселенной фильма, созданного Джоном Красински.

Разработкой игры занимается итальянская студия Stormind Games, известная по хоррор-франшизе Remothered и экшен-РПГ Batora: Lost Haven. Игра выйдет в конце 2024 года на PC (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

A Quiet Place: The Road Ahead стремится передать уникальное сочетание ужаса, леденящей душу атмосферы и захватывающей человеческой драмы, ставшее популярным благодаря фильмам. Игрокам предстоит пройти путь молодой женщины, которая должна не только пережить кошмарных тварей апокалипсиса, но и муки межличностного семейного конфликта и собственные внутренние страхи.

В их распоряжении будет только смекалка и подручные средства, чтобы преодолеть множество коварных испытаний и препятствий, которые ждут их впереди, и при этом постараться выжить под постоянной угрозой неумолимых инопланетных врагов. Вот официальный набор характеристик, представленный в пресс-релизе:

  • Новая история во вселенной "Тихого места": Откройте для себя нерассказанную историю о страхе и мужестве молодого выжившего, пытающегося пережить новый жуткий кошмар апокалипсиса.
  • Почувствуйте невообразимый ужас тишины: Испытайте абсолютный ужас, прячась и пробираясь мимо хищных тварей. Но берегитесь: даже один шорох может вас выдать.
  • Переживите конец света: Найдите свой собственный путь через тревожные останки человеческой цивилизации, используя смекалку и изобретательность, чтобы наблюдать за окружающей средой, использовать все возможные инструменты и преодолевать опасности вокруг.
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4
A Quiet Place: The Road Ahead
TBA
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Predator556

Выглядит как минимум прикольно, посмотрим что получится.

3
VirtualSnot

Наконец-то прервали молчание?

0
Hallreiser

Похоже на Alien. Isolation.

0
WerGC

вроде ничего,может и выйдет что путного

0