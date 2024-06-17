Представлен хоррор A Quiet Place: The Road Ahead по мотивам франшизы "Тихое место"

Сегодня издатель Saber Interactive анонсировал A Quiet Place: The Road Ahead, однопользовательскую приключенческую хоррор-игру от первого лица, действие которой разворачивается во вселенной фильма, созданного Джоном Красински.
Разработкой игры занимается итальянская студия Stormind Games, известная по хоррор-франшизе Remothered и экшен-РПГ Batora: Lost Haven. Игра выйдет в конце 2024 года на PC (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
A Quiet Place: The Road Ahead стремится передать уникальное сочетание ужаса, леденящей душу атмосферы и захватывающей человеческой драмы, ставшее популярным благодаря фильмам. Игрокам предстоит пройти путь молодой женщины, которая должна не только пережить кошмарных тварей апокалипсиса, но и муки межличностного семейного конфликта и собственные внутренние страхи.
В их распоряжении будет только смекалка и подручные средства, чтобы преодолеть множество коварных испытаний и препятствий, которые ждут их впереди, и при этом постараться выжить под постоянной угрозой неумолимых инопланетных врагов. Вот официальный набор характеристик, представленный в пресс-релизе:
- Новая история во вселенной "Тихого места": Откройте для себя нерассказанную историю о страхе и мужестве молодого выжившего, пытающегося пережить новый жуткий кошмар апокалипсиса.
- Почувствуйте невообразимый ужас тишины: Испытайте абсолютный ужас, прячась и пробираясь мимо хищных тварей. Но берегитесь: даже один шорох может вас выдать.
- Переживите конец света: Найдите свой собственный путь через тревожные останки человеческой цивилизации, используя смекалку и изобретательность, чтобы наблюдать за окружающей средой, использовать все возможные инструменты и преодолевать опасности вокруг.
Выглядит как минимум прикольно, посмотрим что получится.
Наконец-то прервали молчание?
Похоже на Alien. Isolation.
вроде ничего,может и выйдет что путного