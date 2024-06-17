Представлен хоррор A Quiet Place: The Road Ahead по мотивам франшизы "Тихое место"

Сегодня издатель Saber Interactive анонсировал A Quiet Place: The Road Ahead, однопользовательскую приключенческую хоррор-игру от первого лица, действие которой разворачивается во вселенной фильма, созданного Джоном Красински.

Разработкой игры занимается итальянская студия Stormind Games, известная по хоррор-франшизе Remothered и экшен-РПГ Batora: Lost Haven. Игра выйдет в конце 2024 года на PC (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

A Quiet Place: The Road Ahead стремится передать уникальное сочетание ужаса, леденящей душу атмосферы и захватывающей человеческой драмы, ставшее популярным благодаря фильмам. Игрокам предстоит пройти путь молодой женщины, которая должна не только пережить кошмарных тварей апокалипсиса, но и муки межличностного семейного конфликта и собственные внутренние страхи.

В их распоряжении будет только смекалка и подручные средства, чтобы преодолеть множество коварных испытаний и препятствий, которые ждут их впереди, и при этом постараться выжить под постоянной угрозой неумолимых инопланетных врагов. Вот официальный набор характеристик, представленный в пресс-релизе: