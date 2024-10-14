Прохождение хоррора A Quiet Place: The Road Ahead займет около 8-12 часов

A Quiet Place: The Road Ahead обещает стать захватывающим хоррор-опытом, и по мере приближения к релизу появляется все больше подробностей о проекте. В недавнем интервью для GamingBolt продюсер игры Алессио Альфонси раскрыл, что продолжительность игры составит от 8 до 12 часов. Длительность прохождения будет зависеть от выбранной сложности и того, насколько игроки будут стремиться к полному завершению игры.

«Прохождение длится от 8 до 12 часов, в зависимости от выбранной сложности и того, как сильно вы хотите пройти игру на 100%, собирая все коллекционные предметы и разблокируя дополнительные возможности», — сказал Альфонси. Он также отметил, что повторные прохождения на более высокой сложности могут дополнительно увеличить время игры.

Разработчики подтвердили, что на консолях PS5 и Xbox Series X будут доступны режимы 4K и 60 FPS, однако на Xbox Series S не будет опции 60 FPS. Вдохновением для разработки стала классическая хоррор-игра Alien: Isolation 2014 года, о чем уже говорилось ранее.

A Quiet Place: The Road Ahead выйдет 17 октября на PS5, Xbox Series X/S и ПК.