Состоялся релиз хоррора A Quiet Place: The Road Ahead; PC-версия уже появилась в сети

Только что состоялся релиз хоррора A Quiet Place: The Road Ahead от студии Stormind Games и издательства Saber Interactive. PC-версия игры вышла без защиты и уже появилась в сети.

Действие игры разворачивается параллельно с событиями оригинальных фильмов. Главная героиня вынуждена не только противостоять ужасающим существам, но и решать внутренние конфликты, возникшие ещё до наступления апокалипсиса. Ей предстоит столкнуться лицом к лицу со своими страхами и слабостями, чтобы найти в себе силы двигаться вперёд.

Известно, что продолжительность игры составит 8-12 часов, а при её создании разработчики вдохновлялись Alien: Isolation:

Quiet Place: The Road Ahead вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S и доступна для покупки в российском регионе Steam.