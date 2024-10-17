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A Quiet Place: The Road Ahead 17.10.2024
Адвенчура, Ужасы, От первого лица
6 40 оценок

Состоялся релиз хоррора A Quiet Place: The Road Ahead; PC-версия уже появилась в сети

AceTheKing
Новости

Только что состоялся релиз хоррора A Quiet Place: The Road Ahead от студии Stormind Games и издательства Saber Interactive. PC-версия игры вышла без защиты и уже появилась в сети.

Действие игры разворачивается параллельно с событиями оригинальных фильмов. Главная героиня вынуждена не только противостоять ужасающим существам, но и решать внутренние конфликты, возникшие ещё до наступления апокалипсиса. Ей предстоит столкнуться лицом к лицу со своими страхами и слабостями, чтобы найти в себе силы двигаться вперёд.

Известно, что продолжительность игры составит 8-12 часов, а при её создании разработчики вдохновлялись Alien: Isolation:

По словам разработчиков, главным источником вдохновения для A Quiet Place: The Road Ahead стала Alien: Isolation

Quiet Place: The Road Ahead вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S и доступна для покупки в российском регионе Steam.

3
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Кей Овальд

Не понимаю откуда столько внимания этой франшизе...

6
Dark1994

И как оно?

1
Jarvis666

Ура, опять на карачках ползать!

0
Денис Сидоров 5

Все разрабы сейчас которые вдохновляются старыми играми, в 99% случаев выпускают кал)))

-3
hamshut

Сабы русские есть?)

-4
6363

Автор ссылку дал на страницу, неужели так сложно зайти.

3