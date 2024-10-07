Свежий дневник разработчиков сурвайвл-хоррора A Quiet Place: The Road Ahead

Saber Interactive и разработчик Stormind Games рады поделиться новым видео из дневника разработчика для A Quiet Place: The Road Ahead, однопользовательской хоррор-игры, вдохновленной франшизой Paramount Pictures, получившей признание критиков.

Новое видео проливает свет на главную героиню игры, Алекс Тейлор, и некоторые препятствия, мешающие ей выжить, включая астму, беременность и ее порой сложные отношения с другими персонажами, которые играют важную роль в сюжете игры. Посмотрите трейлер ниже, чтобы узнать больше о захватывающем приключении, которое ждет вас, когда A Quiet Place: The Road Ahead выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 17 октября 2024 года.