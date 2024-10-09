Свежий трейлер A Quiet Place: The Road Ahead демонстрирует новые локации и сцены

Авторы стелс-хоррор A Quiet Place: The Road Ahead представили новый трейлер, в котором показаны как геймплейные кадры, так и моменты с живым актером. В первой половине ролика создатели стремятся передать напряжение и страх, которые ждут игроков в этом тихом, но опасном мире.

Вторая часть трейлера раскрывает, что в игре не всегда придется оставаться на полусогнутых. Главные герои, Алекс и её парень Мартин, смогут использовать транспорт, включая фургон, что разнообразит игровой процесс. Однако для Алекса, страдающей от астмы, каждое действие станет испытанием: в мире, где нельзя издавать ни звука, риск будет всегда.

The Road Ahead выйдет 17 октября 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.