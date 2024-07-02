Сюжетный хоррор A Quiet Place: The Road Ahead получл сюжетный трейлер

Новый сюжетный трейлер к игре A Quiet Place: The Road Ahead погружает нас в мир, где тишина - это вопрос жизни и смерти. В этом однопользовательском хорроре от первого лица мы играем за Алекс, студентку колледжа, страдающую астмой, и ее парня Мартина, которые пытаются выжить в постапокалиптическом мире, кишащем монстрами.
Трейлер демонстрирует жуткую атмосферу игры, где каждый шорох может стать последним. Алекс и Мартин используют все свое остроумие и подручные средства, чтобы пробираться через руины некогда процветающего мира, избегая кровожадных существ, чутких к малейшему звуку.
Игра выйдет в 2024 году на PC (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
ластуха для бедных