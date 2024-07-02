Сюжетный хоррор A Quiet Place: The Road Ahead получл сюжетный трейлер

A Quiet Place: The Road Ahead приглашает игроков в опасное приключение, вдохновлённое популярной кинофраншизой «Тихое место». Это история молодой героини, которая пытается выжить в мире, охваченном нашествием смертоносных монстров, реагирующих на звук.

Действие игры разворачивается параллельно с событиями оригинальных фильмов, предлагая свежий взгляд на знакомую вселенную. Главная героиня вынуждена не только противостоять ужасающим существам, но и решать внутренние конфликты, возникшие ещё до наступления апокалипсиса. Ей предстоит столкнуться лицом к лицу со своими страхами и слабостями, чтобы найти в себе силы двигаться вперёд.

Игровой процесс строится на скрытном перемещении и хитрости. Главная особенность монстров заключается в том, что они ориентируются на слух, реагируя на малейший шум. Поэтому игроку придётся красться в полнейшей тишине, избегая любых звуков, способных выдать его присутствие. Для достижения цели потребуется внимательно изучать окружение, находя безопасные маршруты, и использовать все доступные средства.

Мир игры открыт для исследования, предоставляя определенную свободу в выборе пути. При должной сноровке и наблюдательности можно обнаружить полезные предметы и потайные места, которые помогут в выживании. Однако каждый шаг должен быть тщательно выверен, ведь цена ошибки велика — любой необдуманный поступок может привести к фатальным последствиям.