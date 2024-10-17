В сети появилось 95 минут геймплея из хоррора A Quiet Place: The Road Ahead - релиз игры состоится уже сегодня

В преддверии релиза хоррора A Quiet Place: The Road Ahead от студии Stormind Games и издательства Saber Interactive в сети появилось 95 минут геймплея, которые позволяют составить впечатления касательно предстоящей игры.
Действие игры разворачивается параллельно с событиями оригинальных фильмов. Главная героиня вынуждена не только противостоять ужасающим существам, но и решать внутренние конфликты, возникшие ещё до наступления апокалипсиса. Ей предстоит столкнуться лицом к лицу со своими страхами и слабостями, чтобы найти в себе силы двигаться вперёд.
Известно, что при создании A Quiet Place: The Road Ahead разработчики вдохновлялись другим известным хоррором, Alien: Isolation:
Релиз Quiet Place: The Road Ahead состоится уже сегодня на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
По-моему ерунда какая-то
что-то впечатления не очень остались, какая-то дешевка по лицензии, чтобы фанаты фильма купили
держи в курсе
Выглядит максимально дешево. Но это ещё полбеды. Гемплей на видео - наискучнейший.
Какое загляденье игра года прям Мега круто ))))
Симулятор ходьбы не может быть игрой года
Претендент на игру этого года! Смело, свежо и креативно! С Сайлент Хилл 2 будут бороться за игру этого года наверно, что удивительно потому что обе игры хорроры 😊