В сети появилось 95 минут геймплея из хоррора A Quiet Place: The Road Ahead - релиз игры состоится уже сегодня

В преддверии релиза хоррора A Quiet Place: The Road Ahead от студии Stormind Games и издательства Saber Interactive в сети появилось 95 минут геймплея, которые позволяют составить впечатления касательно предстоящей игры.

Действие игры разворачивается параллельно с событиями оригинальных фильмов. Главная героиня вынуждена не только противостоять ужасающим существам, но и решать внутренние конфликты, возникшие ещё до наступления апокалипсиса. Ей предстоит столкнуться лицом к лицу со своими страхами и слабостями, чтобы найти в себе силы двигаться вперёд.

Известно, что при создании A Quiet Place: The Road Ahead разработчики вдохновлялись другим известным хоррором, Alien: Isolation:

Релиз Quiet Place: The Road Ahead состоится уже сегодня на PC, PS5 и Xbox Series X/S.