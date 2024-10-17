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A Quiet Place: The Road Ahead 17.10.2024
Адвенчура, Ужасы, От первого лица
6 40 оценок

В сети появилось 95 минут геймплея из хоррора A Quiet Place: The Road Ahead - релиз игры состоится уже сегодня

AceTheKing
Новости

В преддверии релиза хоррора A Quiet Place: The Road Ahead от студии Stormind Games и издательства Saber Interactive в сети появилось 95 минут геймплея, которые позволяют составить впечатления касательно предстоящей игры.

Действие игры разворачивается параллельно с событиями оригинальных фильмов. Главная героиня вынуждена не только противостоять ужасающим существам, но и решать внутренние конфликты, возникшие ещё до наступления апокалипсиса. Ей предстоит столкнуться лицом к лицу со своими страхами и слабостями, чтобы найти в себе силы двигаться вперёд.

Известно, что при создании A Quiet Place: The Road Ahead разработчики вдохновлялись другим известным хоррором, Alien: Isolation:

По словам разработчиков, главным источником вдохновения для A Quiet Place: The Road Ahead стала Alien: Isolation

Релиз Quiet Place: The Road Ahead состоится уже сегодня на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

3
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
211186

По-моему ерунда какая-то

5
Чизбургер

что-то впечатления не очень остались, какая-то дешевка по лицензии, чтобы фанаты фильма купили

4
RickeyIMBA

держи в курсе

-4
GullibleCelia

Выглядит максимально дешево. Но это ещё полбеды. Гемплей на видео - наискучнейший.

4
Slaverok01

Какое загляденье игра года прям Мега круто ))))

0
Armen 88

Симулятор ходьбы не может быть игрой года

-1
Frost_47

Претендент на игру этого года! Смело, свежо и креативно! С Сайлент Хилл 2 будут бороться за игру этого года наверно, что удивительно потому что обе игры хорроры 😊

-4