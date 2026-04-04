Время крыс только начинается с выходом A Rat's Quest The Way Back Home Season 1

3 апреля 2026 года в магазине Steam вышла новая игра A Rat's Quest - The Way Back Home | Season 1. Разработкой проекта занималась студия The Dreamerians, а издателем выступила компания HandyGames. Продукт представляет собой приключенческий 3D-платформер с элементами экшена и стелса.

Сюжет игры разворачивается вокруг молодого крысенка по имени Мэт, который живет в заброшенном винном погребе вместе с другом Тоби. Привычный уклад жизни рушится, когда главный герой влюбляется в умную домашнюю мышку Нэт. Она живет на верхних этажах дома, занятых огромными людьми, которых грызуны называют Верзилами. Ради своей возлюбленной Мэт решает стать Мародером, чтобы тайно проникать на опасную территорию. Вместе персонажи мечтают вырваться из заточения и начать новую жизнь на свободе в Наруже.

Игровой процесс требует от пользователей активного использования крысиного паркура. Мэту предстоит карабкаться, прыгать и протискиваться в узкие щели лабиринта стен. Особенностью геймплея является гибридная камера, которая позволяет переключаться между видом сверху и видом сбоку. Игроков также ждут сражения с естественными врагами крыс и битвы с боссами. История подается через полностью озвученные видеоролики, сочетающие драму и комедию.

Для установки проекта потребуется 55 гигабайт свободного места на диске. В рекомендованных системных требованиях указана видеокарта GTX 1060 с 6 гигабайтами памяти и процессор Intel Core i7. Стандартная цена экшена составляет 1090 рублей, однако до 10 апреля действует скидка в размере 10 процентов, снижающая стоимость до 981 рубля. Официальная локализация на русский язык не поддерживается.