Впечатляющий трейлер научно-фантастической игры A Silent Desolation на Unreal Engine 5

Независимая команда разработчиков из студии SHK Interactive презентовала амбициозный выживальный проект под названием A Silent Desolation. Игрокам предстоит отправиться в далекое будущее, во время которого человечество покинуло родную солнечную систему. В роли межзвездного путешественника вы снова оказываетесь на заброшенной Земле, где скрывается множество забытых тайн древней цивилизации. Одной из ключевых особенностей проекта станет реалистичная графика на движке Unreal Engine 5, которую можно оценить в трейлере ниже.

Как объясняют авторы A Silent Desolation, здесь игрокам придется не только выживать. Среди привычных для этого жанра элементов сбора ресурсов и прочего, вас ждет сюжетное приключение, завязанное на тайнах человечества. Игра сосредоточена на исследованиях, управлении ресурсами и раскрытии скрытых нарративов. Каждое решение и действие жизненно важны, поскольку вам необходимо управлять ключевыми ресурсами, такими как кислород и энергия, создавать инструменты для выживания и продвижения вперед. Геймплей обогащен реалистичными вызовами и стратегическим планированием. Передвигаясь по разнообразным окружениям, вы столкнетесь с аномалиями и невидимыми опасностями, что делает адаптивность ключевым элементом.

A Silent Desolation на данный момент не имеет даже приблизительной даты релиза. Согласно информации от разработчиков, проект находится на стадии ранней альфа-версии, и команде предстоит еще много работы. Тем не менее, страница игры уже есть в цифровом магазине Steam, и для нее заявлен перевод на русский язык.