A Tofu Tail - сюрреалистическая головоломка стала бесплатной в Steam

Головоломка A Tofu Tail, вдохновленная японским фольклором, теперь доступна бесплатно в Steam. В этой необычной игре главный герой — человек, превращенный в тофу хитрым духом-лисом кицунэ. Чтобы избавиться от проклятия, он должен пройти множество испытаний в причудливом мире.

Игроков ждёт более 100 уровней с красочными и сложными головоломками, в которых нужно использовать способности мистера Тофу. Меняя свои вкусы и адаптируясь к окружающей среде, он будет преодолевать препятствия и пытаться перехитрить коварных кицунэ.

Игра выделяется своим уникальным художественным стилем, нарисованным вручную, и завораживающим саундтреком в стиле чиптюн. Каждое царство кицунэ обладает собственной атмосферой, а сюжет наполнен мистикой и загадками.

Если вы любите нестандартные головоломки с необычным визуальным стилем, A Tofu Tail — отличная возможность испытать себя в мире лисьих духов.