A-Train 9 PRIME LINE выйдет 9 декабря - градостроительный симулятор позволит создать город мечты

Компания Artdink анонсировала A-Train 9 PRIME LINE — новую версию симулятора строительства городов и управления железнодорожной сетью. Игра выйдет 9 декабря на ПК в Steam с поддержкой английского и японского языков.

В A-Train 9 PRIME LINE игроку предстоит взять на себя роль президента железнодорожной компании и связать независимые районы железнодорожными линиями. Развитие транспортной сети будет напрямую влиять на город: новые маршруты привлекут жителей и бизнес, а тихие районы постепенно превратятся в крупные населённые пункты.

Игра предложит два основных режима. В «Игровом режиме» придётся развивать города, выполняя поставленные задачи и грамотно распоряжаясь ограниченным бюджетом. При этом сценарии можно проходить разными способами, поэтому принятые решения способны заметно изменить развитие города.

«Режим строительства» предназначен для тех, кто хочет полностью сосредоточиться на творчестве. Здесь финансовых ограничений нет, а игроки смогут создавать собственные мегаполисы и небольшие города, менять рельеф и свободно размещать здания.

Железнодорожная часть также получила широкий набор возможностей. Линии можно прокладывать с учётом рельефа, самостоятельно настраивая повороты и уклоны. В игре представлено более 200 реальных моделей поездов, а составы могут насчитывать до 16 вагонов. Для каждого поезда можно устанавливать индивидуальное расписание.

Особое внимание уделено внешнему виду городов. Игроки смогут создавать японские городские пейзажи с магистралями, магазинами, жилыми районами и горными дорогами. При этом наблюдать за результатами своего строительства можно будет с водительского места поезда, из экскурсионного автобуса или с различных обзорных точек. Смена времени и сезонов позволит увидеть город с разных сторон.

Дополнительно A-Train 9 PRIME LINE поддерживает импорт поездов, созданных в отдельном дополнении A-Train9 TRAIN CONSTRUCTION, а также позволяет использовать составы из Steam Workshop.

Релиз A-Train 9 PRIME LINE состоится 9 декабря на ПК в Steam. Игра станет расширенной версией формулы A-Train, совмещающей управление железной дорогой с полноценным строительством и развитием города.