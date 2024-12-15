Кооперативный приключенческий боевик A Way Out впервые самую большую скидку с момента релиза в 90%

Кооперативный приключенческий боевик про побег из тюрьмы впервые большую скидку в 90%.
Действие игры происходит в 1972 году. История повествует о двух заключенных, Винсенте и Лео, которые работают вместе, чтобы сбежать из тюрьмы. У каждого из них свои мотивы, но игровой процесс примечателен своим сильным кооперативным акцентом и точным взаимодействием. A Way Out можно играть в режиме разделенного экрана и в онлайн-кооперативе для двух игроков, но подбора игроков нет.
- Награды: Премия BAFTA в области видеоигр в категории «Многопользовательский режим»
- Номинации: Премия BAFTA в области видеоигр в категории «Многопользовательский режим», The Game Award for Best Game Direction 2018
- Жанры: Приключенческий экшен, Инди-игра, Adventure
- Разработчик: Hazelight Studios
- Платформы: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows
- Издатель: Electronic Arts
- Дата выпуска: 23 марта 2018 г.
Жаль у меня нет друзей, а так бы купил и сыграл, если бы был друг.