Кооперативный приключенческий боевик A Way Out впервые самую большую скидку с момента релиза в 90%

Кооперативный приключенческий боевик про побег из тюрьмы впервые большую скидку в 90%.

Действие игры происходит в 1972 году. История повествует о двух заключенных, Винсенте и Лео, которые работают вместе, чтобы сбежать из тюрьмы. У каждого из них свои мотивы, но игровой процесс примечателен своим сильным кооперативным акцентом и точным взаимодействием. A Way Out можно играть в режиме разделенного экрана и в онлайн-кооперативе для двух игроков, но подбора игроков нет.