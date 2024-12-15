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A Way Out 23.03.2018
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Кооператив
7.8 532 оценки

Кооперативный приключенческий боевик A Way Out впервые самую большую скидку с момента релиза в 90%

VovanVV1982

Кооперативный приключенческий боевик про побег из тюрьмы впервые большую скидку в 90%.

Действие игры происходит в 1972 году. История повествует о двух заключенных, Винсенте и Лео, которые работают вместе, чтобы сбежать из тюрьмы. У каждого из них свои мотивы, но игровой процесс примечателен своим сильным кооперативным акцентом и точным взаимодействием. A Way Out можно играть в режиме разделенного экрана и в онлайн-кооперативе для двух игроков, но подбора игроков нет.

  • Награды: Премия BAFTA в области видеоигр в категории «Многопользовательский режим»
  • Номинации: Премия BAFTA в области видеоигр в категории «Многопользовательский режим», The Game Award for Best Game Direction 2018
  • Жанры: Приключенческий экшен, Инди-игра, Adventure
  • Разработчик: Hazelight Studios
  • Платформы: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows
  • Издатель: Electronic Arts
  • Дата выпуска: 23 марта 2018 г.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Чизбургер

Жаль у меня нет друзей, а так бы купил и сыграл, если бы был друг.

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