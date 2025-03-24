Mechanics VoiceOver показала новое видео с русской озвучкой A Way Out

Сегодня студия Mechanics VoiceOver поделилась новым видео, в котором продемонстрировала русскую озвучку для A Way Out.

Mechanics VoiceOver поблагодарила студии RavenCat и KANSAI за помощь в записи озвучки, а так же назвала новых актеров, которые озвучили персонажей.

Роли озвучивали:

Винсент Моретти - Артур Иванов;

Лео Карузо - Юрий Романов;

Заключенные - Сергей Хогарт, Георгий Кармрян, Иван Калинин, Сергей Пономарев, Андрей Вальц;

Коп - Иван Калинин;

Начальник тюрьмы - Валерий Сторожик;

Дознаватель - Василий Дахненко;

Шеф - Леонид Белозорович;

Алекс Карузо - Степан Соседкин;

Жасмин - Лариса Некипелова;

Горожане - Даниил Щебланов, Мария Фортунатова, Лина Иванова;

Близняшки - Лина Иванова;

Больной - Сергей Хогарт.

Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна. Любой желающий может поддержать студию и тем самым ускорить её релиз.