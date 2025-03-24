Mechanics VoiceOver показала новое видео с русской озвучкой A Way Out

Сегодня студия Mechanics VoiceOver поделилась новым видео, в котором продемонстрировала русскую озвучку для A Way Out.
Mechanics VoiceOver поблагодарила студии RavenCat и KANSAI за помощь в записи озвучки, а так же назвала новых актеров, которые озвучили персонажей.
Роли озвучивали:
- Винсент Моретти - Артур Иванов;
- Лео Карузо - Юрий Романов;
- Заключенные - Сергей Хогарт, Георгий Кармрян, Иван Калинин, Сергей Пономарев, Андрей Вальц;
- Коп - Иван Калинин;
- Начальник тюрьмы - Валерий Сторожик;
- Дознаватель - Василий Дахненко;
- Шеф - Леонид Белозорович;
- Алекс Карузо - Степан Соседкин;
- Жасмин - Лариса Некипелова;
- Горожане - Даниил Щебланов, Мария Фортунатова, Лина Иванова;
- Близняшки - Лина Иванова;
- Больной - Сергей Хогарт.
Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна. Любой желающий может поддержать студию и тем самым ускорить её релиз.
Интересно. Сборы на эту озвучку очень маленькие
Через 15 лет ждем)))))))))))))
Как раз купил недавно на весенних скидках. В ожидании, будем с девушкой проходить.
Сейчас активно играем в ремнант 2.
Всегда интересно что берутся за озвучку проектов которым хрен знает сколько уже времени.
Главное что проект годный. Эту игру можно по нескольку раз проходить.
Спорное заявление