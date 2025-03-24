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A Way Out 23.03.2018
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Кооператив
7.8 560 оценок

Mechanics VoiceOver показала новое видео с русской озвучкой A Way Out

AceTheKing AceTheKing

Сегодня студия Mechanics VoiceOver поделилась новым видео, в котором продемонстрировала русскую озвучку для A Way Out.

Mechanics VoiceOver поблагодарила студии RavenCat и KANSAI за помощь в записи озвучки, а так же назвала новых актеров, которые озвучили персонажей.

Роли озвучивали:

  • Винсент Моретти - Артур Иванов;
  • Лео Карузо - Юрий Романов;
  • Заключенные - Сергей Хогарт, Георгий Кармрян, Иван Калинин, Сергей Пономарев, Андрей Вальц;
  • Коп - Иван Калинин;
  • Начальник тюрьмы - Валерий Сторожик;
  • Дознаватель - Василий Дахненко;
  • Шеф - Леонид Белозорович;
  • Алекс Карузо - Степан Соседкин;
  • Жасмин - Лариса Некипелова;
  • Горожане - Даниил Щебланов, Мария Фортунатова, Лина Иванова;
  • Близняшки - Лина Иванова;
  • Больной - Сергей Хогарт.

Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна. Любой желающий может поддержать студию и тем самым ускорить её релиз.

30
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
utmuk

Интересно. Сборы на эту озвучку очень маленькие

4
demonvandal

Через 15 лет ждем)))))))))))))

-1
вупсич пупсич

Как раз купил недавно на весенних скидках. В ожидании, будем с девушкой проходить.

Сейчас активно играем в ремнант 2.

-3
Egik81

Всегда интересно что берутся за озвучку проектов которым хрен знает сколько уже времени.

-5
JustA_NiceGuy

Главное что проект годный. Эту игру можно по нескольку раз проходить.

10
Light of Tfuth JustA_NiceGuy

Спорное заявление

-3