Mechanics VoiceOver показали новые материалы по русской озвучке A Way Out - уже собрано 75% от нужной суммы

Всего месяц назад команда Mechanics VoiceOver сообщила, о том что сбор средств на русскую озвучку для кооперативной игры A Way Out достиг отметки в 200 тысяч рублей.

Теперь команда поделилась обновлёнными сборами - сумма уже перевалила за 260 тысяч рублей из необходимых 350 тысяч. В честь этого Mechanics VoiceOver опубликовала свежий бэкстейдж по озвучке: на этот раз зрителям показывают процесс записи реплик Кэролл Моретти, которую озвучивает актриса Марина Бакина.

Авторы поблагодарили всех, кто поддерживает проект, отметив, что при таких темпах завершение сбора уже не за горами. Совсем скоро, благодаря помощи сообщества, у игры появится полноценная русская озвучка.