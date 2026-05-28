Mechanics VoiceOver выпустили русскую озвучку A Way Out

Команда локализаторов Mechanics VoiceOver объявила о релизе полной русской озвучки для кооперативного приключенческого экшена A Way Out. Авторы проекта отметили, что работа над дубляжом велась долгое время и стала одним из самых масштабных и сложных проектов для команды.

Теперь игроки смогут пройти историю Лео и Винсента полностью на русском языке, не отвлекаясь на чтение субтитров. Создатели локализации подчеркнули, что старались максимально сохранить атмосферу оригинала и эмоциональную подачу персонажей.

В записи и режиссуре актёров приняли участие студии «RavenCat» и Kansai. Также авторы поблагодарили актёрский состав и сообщество, поддержавшее проект финансово и морально на всех этапах производства.

A Way Out — кооперативный экшен от Hazelight Studios, рассказывающий историю двух заключённых, пытающихся совершить побег из тюрьмы и справиться с последствиями своих решений.

