Продажи кооперативного приключенческого боевика A Way Out превысили 9 миллионов копий

It Takes Two от Hazelight Studios пользуется большим успехом, было продано более 16 миллионов копий. Впрочем, её первая игра, A Way Out, также по-прежнему хорошо продается. Кооперативный приключенческий боевик про побег из тюрьмы превысил девять миллионов копий продаж с момента запуска в 2018 году для PS4, Xbox One и ПК, согласно разработчику в Twitter.

Действие игры происходит в 1972 году. История повествует о двух заключенных, Винсенте и Лео, которые работают вместе, чтобы сбежать из тюрьмы. У каждого из них свои мотивы, но игровой процесс примечателен своим сильным кооперативным акцентом и точным взаимодействием. A Way Out можно играть в режиме разделенного экрана и в онлайн-кооперативе для двух игроков, но подбора игроков нет.

В том же твите Hazelight отмечает, что разработка была «дикой поездкой». Несмотря на успех при запуске (был продан миллион копий за первый месяц), «мы никогда не смели мечтать о ТАКОМ количестве людей, играющих в нашу игру!» Компания тизерит некоторые «неожиданные закулисные вещи для It Takes Two, в то время как ее следующий проект, по-видимому, будет представлен позже в этом году.