RG MVO продемонстрировали русскую озвучку для A Way Out и рассказали какие актеры принимают участие в дубляже

Сегодня студия дубляжа RG MVO поделилась новым видео, в котором продемонстрировала русскую озвучку для игры A Way Out. Так же студия поделилась списком актеров, которые принимают участие в озвучке игры:

Винсент Моретти - Артур Иванов;

Лео Карузо - Юрий Романов;

Харви - Александр Носков;

Шон - Геннадий Новиков;

Рэй - Александр Коврижных;

Драгомир - Сергей Чихачев.

На данный момент на озвучку осуществляются сборы, которые помогут ускорить ее релиз. Дата выхода озвучки на данный момент неизвестна. A Way Out доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.