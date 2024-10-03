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A Way Out 23.03.2018
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Кооператив
7.8 512 оценок

RG MVO продемонстрировали русскую озвучку для A Way Out и рассказали какие актеры принимают участие в дубляже

AceTheKing

Сегодня студия дубляжа RG MVO поделилась новым видео, в котором продемонстрировала русскую озвучку для игры A Way Out. Так же студия поделилась списком актеров, которые принимают участие в озвучке игры:

  • Винсент Моретти - Артур Иванов;
  • Лео Карузо - Юрий Романов;
  • Харви - Александр Носков;
  • Шон - Геннадий Новиков;
  • Рэй - Александр Коврижных;
  • Драгомир - Сергей Чихачев.

На данный момент на озвучку осуществляются сборы, которые помогут ускорить ее релиз. Дата выхода озвучки на данный момент неизвестна. A Way Out доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.

22
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Floww

недавно прошел с девушкой вдвоем - крутая игруха)

5
Footmob

Сейчас тоже с девушкой проходим. Только на Xbox.
Очень жаль, что на консоли русскую озвучку не запихать. Так бы еще раз It Takes Two перепрошли бы c нашими голосами.

2
Floww Footmob

мы тейкс ту проходили на русском уже, а вот вэй аут не дождались)

2
JohnTornton Footmob

консоле холопы должны страдать
как и фанатики эппла и прочих закрытых систем

1
simiola Footmob

так пк надо было брать а не сосноли

0
yurik111

Блин, уже хочется поиграть.

0
SERgik 777

Одному можно в неё сыграть?

0
Footmob

Нет

-1
agula98

без тех самых голосов играть не буду

-11
Kaskad131

да и не играй)

4
HellowRainbow

В твоей голове которые?

2