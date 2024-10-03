RG MVO продемонстрировали русскую озвучку для A Way Out и рассказали какие актеры принимают участие в дубляже

Сегодня студия дубляжа RG MVO поделилась новым видео, в котором продемонстрировала русскую озвучку для игры A Way Out. Так же студия поделилась списком актеров, которые принимают участие в озвучке игры:
- Винсент Моретти - Артур Иванов;
- Лео Карузо - Юрий Романов;
- Харви - Александр Носков;
- Шон - Геннадий Новиков;
- Рэй - Александр Коврижных;
- Драгомир - Сергей Чихачев.
На данный момент на озвучку осуществляются сборы, которые помогут ускорить ее релиз. Дата выхода озвучки на данный момент неизвестна. A Way Out доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.
недавно прошел с девушкой вдвоем - крутая игруха)
Сейчас тоже с девушкой проходим. Только на Xbox.
Очень жаль, что на консоли русскую озвучку не запихать. Так бы еще раз It Takes Two перепрошли бы c нашими голосами.
мы тейкс ту проходили на русском уже, а вот вэй аут не дождались)
консоле холопы должны страдать
как и фанатики эппла и прочих закрытых систем
так пк надо было брать а не сосноли
Блин, уже хочется поиграть.
Одному можно в неё сыграть?
Нет
без тех самых голосов играть не буду
да и не играй)
В твоей голове которые?