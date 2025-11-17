Русская озвучка A Way Out от Mechanics VoiceOver на финишной прямой - осталось собрать 50 тысяч рублей

Команда Mechanics VoiceOver поделилась отличной новостью для фанатов кооперативных игр. Пока русская локализация Split Fiction уже совсем близка к релизу, другая их работа - озвучка A Way Out, тоже выходит на финишную прямую.

Сбор средств на локализацию превысил 300 тысяч рублей и до полной суммы остаётся собрать 50 тысяч рублей - судя по темпам поддержки, до завершения проекта осталось недолго. Команда поблагодарила всех, кто участвует в финансировании и помогает приблизить выход русской озвучки.

В честь достижения нового рубежа разработчики поделились свежим бэкстейджем со студийных записей - на этот раз особенно необычным и любопытным.