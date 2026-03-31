Русская озвучка A Way Out с каждым днём близится к релизу: названо окно релиза

Для фанатов игры A Way Out уже давно не секрет, что на игру готовится русская озвучка от Mechanics VoiceOver. Благодаря успешно завершенным под конец прошлого года сборам команда ведёт активную работу по локализации увлекательного сюжетного кооператива.

В сегодняшней своей новости было рассказано то, что волнует всех, кто поддержал проект:

В настоящее время обработка русских реплик завершена на 50%. После завершения сведения звука нас ожидает тестирование локализации и возможные правки.

И дабы ответить на еще один, но столь важный для многих вопрос, команда сообщила, что релиз локализации планируется ДО лета 2026 года.

В качестве доказательства вышесказанного был опубликован ролик с демонстрацией геймплея с русской озвучкой непосредственно из игры:

Mechanics VoiceOver благодарят всех за терпеливое ожидание локализации, а студии «RavenCat» и Kansai за помощь в записи и режиссуре актёров.