Русская озвучка A Way Out выйдет в первом квартале 2026 года

Сегодня Mechanics VoiceOver сообщила о завершении сборов на русскую озвучку хоррора Silent Hill f.
Однако как оказалось, это был не единственный проект, для которого пользователи успешно закрыли сборы у Mechanics VoiceOver: вчера была собрана необходимая сумма в размере 350 тысяч рублей для озвучки кооперативного экшена A Way Out.
Создатели благодарят всех, кто поддержал инициативу. Завершить работу планируют в течение нескольких месяцев: ориентировочно релиз состоится в первом квартале 2026 года. Более точные сроки и прогресс будут сообщать в следующих обновлениях.
Команда желает игрокам приятного прохождения Split Fiction на русском и благодарит за доверие, благодаря которому новые проекты получают полноценную локализацию.
Смысл озвучивать это гуано ? Как буд-то мало хороших игр которые нуждаются в озвучке.
У многих такой же вопрос...
ну задонать на другую, интересную для тебя игру. Мне Way Out очень понравился. Я и с другом ее прошел, а потом и с женой.
Смысл в том, спрос рождает предложение. Люди задонатили на создание именно этой озвучки. Если ты хочешь увидеть озвучку других игр, ну так оплати их... в чём проблема?
А вообще скажу так. Озвучка на прекрасном русском языке априори нужна даже посредственным играм. Чем больше игр зазвучат на могучем русском, тем лучше для человечества. Точка.
Нет чтобы озвучить относительно свежие релизы, лезут в какие-то дебри и едят помои, одновременно раскручивая лошков на бабки... Я один тут не выкупаю, зачем тратить ресурсы на посредственные игры, не несущие никакой ценности?
Ты и ещё несколько клоунов которые всем недовольны в этой жизни. Раз собрали, значит есть спрос на озвучку
Одноклеточным не понять.
сбор на озвучку a way fisting закрыт
Лишь бы такой объем работы не сказался на сроках