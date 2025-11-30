ЧАТ ИГРЫ
A Way Out 23.03.2018
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Кооператив
7.8 628 оценок

Русская озвучка A Way Out выйдет в первом квартале 2026 года

AceTheKing AceTheKing

Сегодня Mechanics VoiceOver сообщила о завершении сборов на русскую озвучку хоррора Silent Hill f.

Сбор на озвучку Silent Hill f от Mechanics VoiceOver успешно закрыт - работа идёт полным ходом

Однако как оказалось, это был не единственный проект, для которого пользователи успешно закрыли сборы у Mechanics VoiceOver: вчера была собрана необходимая сумма в размере 350 тысяч рублей для озвучки кооперативного экшена A Way Out.

Создатели благодарят всех, кто поддержал инициативу. Завершить работу планируют в течение нескольких месяцев: ориентировочно релиз состоится в первом квартале 2026 года. Более точные сроки и прогресс будут сообщать в следующих обновлениях.

Команда желает игрокам приятного прохождения Split Fiction на русском и благодарит за доверие, благодаря которому новые проекты получают полноценную локализацию.

21
9
Комментарии:  9
Destroited

Смысл озвучивать это гуано ? Как буд-то мало хороших игр которые нуждаются в озвучке.

13
askazanov

У многих такой же вопрос...

8
Alexander_PRO

ну задонать на другую, интересную для тебя игру. Мне Way Out очень понравился. Я и с другом ее прошел, а потом и с женой.

Janekste

Смысл в том, спрос рождает предложение. Люди задонатили на создание именно этой озвучки. Если ты хочешь увидеть озвучку других игр, ну так оплати их... в чём проблема?

А вообще скажу так. Озвучка на прекрасном русском языке априори нужна даже посредственным играм. Чем больше игр зазвучат на могучем русском, тем лучше для человечества. Точка.

X_O_MAX_O_X

Нет чтобы озвучить относительно свежие релизы, лезут в какие-то дебри и едят помои, одновременно раскручивая лошков на бабки... Я один тут не выкупаю, зачем тратить ресурсы на посредственные игры, не несущие никакой ценности?

8
Олег Шандер

Ты и ещё несколько клоунов которые всем недовольны в этой жизни. Раз собрали, значит есть спрос на озвучку

4
JustA_NiceGuy Олег Шандер

Одноклеточным не понять.

вортигонт вортигонтович

сбор на озвучку a way fisting закрыт

3
JackReacher

Лишь бы такой объем работы не сказался на сроках