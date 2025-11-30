Русская озвучка A Way Out выйдет в первом квартале 2026 года

Сегодня Mechanics VoiceOver сообщила о завершении сборов на русскую озвучку хоррора Silent Hill f.

Однако как оказалось, это был не единственный проект, для которого пользователи успешно закрыли сборы у Mechanics VoiceOver: вчера была собрана необходимая сумма в размере 350 тысяч рублей для озвучки кооперативного экшена A Way Out.

Создатели благодарят всех, кто поддержал инициативу. Завершить работу планируют в течение нескольких месяцев: ориентировочно релиз состоится в первом квартале 2026 года. Более точные сроки и прогресс будут сообщать в следующих обновлениях.

Команда желает игрокам приятного прохождения Split Fiction на русском и благодарит за доверие, благодаря которому новые проекты получают полноценную локализацию.